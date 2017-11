 David Swensen: An der Spitze der Ivy League

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

David Swensen „Nachdem ich 15 Jahre bei der Stiftung war, haben die Menschen begonnen, meinen Anlagestil als ,Yale-Modell' zu zitieren.“ (Foto: DRIELY SCHWARTZ VIEIRA/The New Y/Redux/laif)

FrankfurtEr sieht nicht aus wie ein Alphamann. Schlank, graues, leicht schütteres Haar und eine Lesebrille auf der Nasenspitze, um seine Notizen zu entziffern – so präsentiert David Swensen sich auf einer Konferenz in Frankfurt. Und doch steht der Chef der legendären Yale-Stiftung für „alpha“: So nennen Fachleute den Anteil der Rendite, der durch aktives Management entsteht.

Während rundherum das passive Investment gefeiert wird, bei dem Anleger ihr Geld einfach in einen vorgegebenen Index stecken, hält Swensen daran fest, dass sich mit System und Intelligenz überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen lassen. Wenn man es richtig macht.

Swensen ist ein zurückhaltender Mensch. Er spielt Softball, eine weiche Variante des Baseball. Aber er schaut gerne zu, wenn die harten Jungs des Football-Teams von Yale gegen die Mannschaften anderer US-Universitäten aus der elitären Ivy League antreten, zu der auch Namen wie Harvard, Princeton und Columbia zählen. Wenn es aber um den Erfolg der Geldanlage geht, weiß er, die illustren Konkurrenten sind ohne Chance.

Vergangenes Jahr, als andere Stiftungen negative Renditen verbuchten, schaffte er immerhin 3,4 Prozent plus. In den letzten zehn Jahren erreichte Yale nach eigenen Angaben im Durchschnitt 8,1 Prozent und lag dabei in der Vergleichsliste der Firma Cambridge Associates achtmal auf Platz eins. Cambridge Associates gibt keine Zahlen zu einzelnen Investoren heraus, aber vergleicht nach eigenen Angaben rund 400 Adressen, wobei der Durchschnitt für den Zehnjahreszeitraum bis Mitte 2017 bei 4,5 Prozent lag - gedrückt durch den Kurseinbruch der Finanzkrise 2008.