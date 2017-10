Geldanlage : Auf welche Aktien Norwegens Billionen-Fonds setzt

Norwegens Staatsfonds hat ein neues Rekordvolumen von einer Billion Dollar erreicht. Trotz der Größe ist der Kapitalriese in Sachen Rendite sehr erfolgreich. In welche zehn Aktien der Fonds am stärksten investiert ist.



