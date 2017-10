Rüstungs- und Tabakkonzerne sind tabu

Mehr Aktien für den Staatsfonds In seiner Anlagestrategie setzt der Fonds Vorgaben der norwegischen Regierung um. Doch der Chef des Ölfonds, seit dem 1. Januar 2008 eben Slyngstad, hat seinen Einfluss: Erst kürzlich hat der Fonds die Erlaubnis erhalten, seine Investments in Aktien um zehn Prozentpunkte auf bis zu 70 Prozent zu erhöhen. Slyngstad hatte das vorgeschlagen, um die infolge der Niedrigzinsen geringen Renditen bei Staatsanleihen ausgleichen zu können. Mindestens 25 Prozent müssen in Staatsbonds angelegt werden, bis fünf Prozent in Immobilien.

Ende Juni hatte der Fonds 65,1 Prozent seiner Mittel in Aktien investiert, 32,4 Prozent in Staatsanleihen und 2,5 Prozent in Immobilien. Dass der Aktienanteil weiter aufgestockt wurde, ist nicht verwunderlich. Denn Aktienanlagen gaben im zweiten Quartal 2017 eine Rendite von 3,4 Prozent her, während Staatsanleihen nur 1,1 Prozent einbrachten. Immobilien warfen 2,1 Prozent ab.

Die Top Ten der gewichtigsten Aktieninvestments liest sich wie das „Who's who“ der Wirtschaft: Als größte Beteiligung steht der US-Konzern Apple oben in der Anlageliste, gefolgt von Nestlé und der Google-Mutter Alphabet. Die Fondsmanager bilden den Index FTSE Global All Cap nach und versuchen, ihn durch gezielte Investments zu schlagen. Staatsbonds aus den USA, Japan und Deutschland sind am stärksten vertreten, vor solchen aus Mexiko, Großbritannien, Frankreich, Südkorea, Italien und Spanien.

Unter Slyngstads Führung hat sich der Fonds zu einem aktiveren Aktionär entwickelt. Das hat nicht zuletzt der VW-Konzern zu spüren bekommen. Der Ölfonds ist mit 1,02 Prozent einer der größten Einzelaktionäre. Nach dem Dieselskandal forderten die Fondsmanager den Konzern auf, „eine bessere Führungsstruktur“ aufzubauen. Die bisherige sei „komplex und problematisch“. Von anderen Beteiligungen hat sich der Fonds getrennt, wenn Ausrichtung oder Management nicht stimmten. Rüstungs- und Tabakkonzerne sind als Anlage ebenso tabu wie Firmen, die in Korruptionsfälle verwickelt sind. „Bei unserer Größe haben wir eine besondere Verantwortung für eine gute Unternehmensführung“, begründet der Chef.

Dem Fonds gehören 1,3 Prozent sämtlicher weltweit ausgegebener Aktien und 2,5 Prozent der europäischen. In Deutschland hält er 4,1 Prozent an den Dax-Firmen. Der Anteil an einem einzigen Unternehmen darf jedoch nie über zehn Prozent steigen. Insgesamt sind die Norweger damit an 9.000 Unternehmen in 77 Ländern beteiligt.

Slyngstad imponiert das offenbar wenig. Kein Wunder, denn der dreifache Vater und Herrscher über die norwegischen Petro-Milliarden kennt sich mit Zahlen aus. Bevor er Fondschef wurde, arbeitete er bereits zehn Jahre bei der Zentralbank in Oslo. Slyngstad weist neben einem Jura- und einem Ökonomie-Studium in Oslo noch einen Master in Volkswirtschaft in Santa Barbara, Kalifornien, und ein Politologie-Studium in Paris vor. Das gibt Selbstbewusstsein, das sich manch anderer auf dem roten Teppich holen muss.