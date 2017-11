Mehr Risiko, mehr Rendite

Doch als Teil seiner Wirtschaftspolitik beschloss der neue Ministerpräsident Shinzo Abe, dass GPIF dem kalifornischen Pensionsfonds Calpers nacheifern solle. Das bedeutete: mehr Risiko, mehr Rendite – und mehr Verantwortung für das Topmanagement. Dementsprechend senkte der GPIF den Anteil an japanischen Staatsanleihen von 60 auf etwa 35 Prozent. Dafür stieg der Anteil inländischer Aktien von rund zwölf auf 25 Prozent, und der ausländischer Anleihen von elf auf 15 Prozent.

Abe will, dass der GPIF höhere Erträge für Japans rasant wachsendes Rentnerheer erzielt. Außerdem soll der Fonds ein Beispiel geben für verantwortliche Unternehmensführung. Dass sein Aktien-Investment die Börsenkurse nach oben treibt, war eine einkalkulierte Nebenwirkung.

Allen Zweifeln zum Trotz machte Takahashi sich die Rolle des Reformers direkt zu eigen. Zwar darf der Fond nicht direkt, sondern nur über in- oder ausländische Vermögensverwalter in Firmen investieren. Damit soll politische Einflussnahme vermieden werden. Aber innerhalb dieser engen Grenzen beschloss Takahashi lange allein – nach Beratung mit einem Investitionskomitee – die grobe Verteilung der Anlagen, abgesegnet vom Gesundheitsministerium.

Auch die japanischen Firmen spüren bereits den neuen Ruf nach verantwortlicher Unternehmensführung. Wo GPIF investiert hat, stimmte er auf Hauptversammlungen gegen Vorstands-Rentenpakete und Schutzregeln gegen feindliche Übernahmen. Zudem diversifiziert Takahashi das Portfolio. So werden Infrastruktur-Investitionen von null auf fünf Prozent des Portfolios steigen. Trotz Negativzinsen soll so langfristig real 1,7 Prozent Gewinn erzielt werden. Bisher hat der Chef Erfolg. Noch liege der GPIF im Vergleich mit anderen Riesenfonds zurück, meint Martin Schulz, Volkswirt am Fujitsu Research Institut. „Aber sie haben mehr Personal von den Banken übernommen und sind schon gut gemanagt.“

Takahashi weiß, dass er weiter reformieren muss: Es gebe noch viele Hausaufgaben für seine Manager. Trotz der hohen Gewinne blieben die Märkte volatil, die Firmen hochbewertet, sagte er. Und dass das Musterportfolio angepasst werden muss, ist für Fachleute klar: Die japanische Notenbank kauft so viele Staatsbonds, dass für den Fonds immer weniger übrig bleiben. Takahashi wird nachjustieren müssen. Aber der Lehrmeister weiß bereits wie: Der GPIF müsse „in Daten- und Wirtschaftsanalyse Spitzenklasse“ sein. Dann stelle sich der Erfolg schon ein.