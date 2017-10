Fusionen erwogen

„Viele Stiftungen befinden sich in Nöten“, stellt Brechtel fest. Die anhaltende Niedrigzinsphase zwinge die gemeinnützigen Einrichtungen teilweise dazu, von ihrer Substanz zu leben. Der größte Teil der Stiftungsvermögen steckt in kaum verzinsten Anleihen oder liege auf Konten, wo vielfach sogar Strafzinsen anfielen. Es gebe bereits Überlegungen, dass Stiftungen fusionieren wollten, sagt der Berater.

Das gilt vorrangig für die kleinen Stiftungen. Die Mehrheit verfügt über ein Vermögen von weniger als einer Million Euro. Große Stiftungen leisten sich meist eigene Vermögensmanager, kleineren fehlen oft Wissen und Zeit für das Management ihres Vermögens. Sie kauften typischerweise Anteile an Stiftungsfonds, die das Kapital verschiedener Investoren verwalten.

Insgesamt managen die 16 in der Studie analysierten Fonds ein Vermögen von knapp zehn Milliarden Euro. Fonds Consult untersucht anhand verschiedener Kennzahlen die risikogewichtete Rendite über ein und drei Jahre sowie das Fondsmanagement, Anlagegrundsätze und Kosten. In die Studie einbezogen wurden Fonds, die mindestens drei Jahre am deutschen Markt arbeiten und 50 Millionen Euro oder mehr Vermögen aufweisen. Fonds für einzelne große Stiftungen wurden nicht untersucht.

„Die Unterschiede in der Qualität sind groß und zuletzt noch deutlicher geworden“, sagt Sälzle. In den vergangenen zwölf Monaten hätten sich die analysierten Fonds „mehrheitlich verschlechtert“: In der aktuellen Studie haben sich doppelt so viele Fondsmanager gegenüber dem Vorjahr verschlechtert wie 2016. Allerdings gebe es auch überzeugende Fonds, die wiederholt gut und sogar sehr gut abschneiden. Unterm Strich zählt Sälzle neun überdurchschnittliche Produkte am deutschen Markt, aber auch sieben durchschnittliche und schwache Fonds.

Der typische Fondsmanager fährt eine konservative Anlagestrategie. Der Aktienanteil ist auf 30 Prozent begrenzt, damit die Vermögen nicht zu stark schwanken. Anleihen bilden den Kern, oft sind Immobilien, Gold, Rohstoffe, Derivate enthalten. Über ein Risikomanagement wollen die Fondsmanager Verluste begrenzen. Ökologisch-soziale Anlagekriterien sind den meisten wichtig.

Drei Fonds konnten sich an der Spitze behaupten. Erneut ganz oben steht Bernhard Matthes mit dem „BKC Treuhand Portfolio“ der genossenschaftlichen Bank für Kirche und Caritas. Sälzle lobt ein „sehr gutes Risiko-Rendite-Profil“ mit 6,35 Prozent jährlicher Wertsteigerung in den vergangenen drei Jahren bei einem maximalen zwischenzeitlichen Verlust von 5,4 Prozent. Auch fallen dessen Nachhaltigkeitsansatz und niedrige Kosten von 0,7 Prozent im Jahr positiv auf.