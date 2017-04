Anleger bleiben positiv für die Aktienmärkte gestimmt

Die Aktienmärkte lassen sich von den politischen Rückschlägen aber bislang nur wenig beeinflussen. So hat der Technologieindex Nasdaq Composite zuletzt erstmals die Marke von 6.000 Punkten geknackt, der Dow Jones-Index der Standardwerte hat wieder die Marke von 21.000 Punkten überschritten. Lars Edler, Co-Chefanlagestratege von Sal. Oppenheim erwartet auch in nächster Zeit keine größeren Korrekturen: „Politische Börsen haben kurze Beine, heißt es. Und das gilt, so lange die Politik das Wachstum nicht nachhaltig schwächt.“

In den USA werde es weitere Kurszuwächse geben, aber die Entwicklung werde weniger dynamisch sein. „Die Hoffnung der Anleger auf Trumps Konjunkturimpulse schwindet allmählich“, erklärt er. Eine Korrektur müssten US-Investoren dennoch nicht fürchten, da Trump ein solides konjunkturelles Umfeld geerbt habe. „Den Aufwärtstrend an den Aktienmärkten gab es schon lange vor der Wahl, Trump hatte ihn lediglich mit seinen Wahlkampfversprechen verstärkt.“ Die Wirtschaft in den USA laufe mittlerweile so gut, dass sie weitere Leitzinserhöhungen verkraften und die Notenbank Fed mit der Reduzierung ihrer Bilanzsumme bald beginnen könne, ergänzt Moryson.

Auch der aktuelle UBS Investor Watch, einer quartalsweisen Umfrage von UBS Wealth Management Americas unter US-Investoren, deutet darauf hin, dass die Anleger auch nach den ersten 100 Tagen der Trump-Administration für Wirtschaft und Börse positiv gestimmt sind. Demnach zeigen sich fast zwei Drittel der befragten Anleger zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Aktienmarkts. Fast annähernd so viele, nämlich 61 Prozent, fühlen sich optimistisch bezüglich der Entwicklung der US-Wirtschaft. Und 56 Prozent der Investoren halten Cash-Bestände bereit, um diese einzusetzen, sobald sich bei Trumps Kerninitiativen wie Infrastrukturprogrammen und Steuersenkungen Fortschritte zeigen.