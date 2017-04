Europäische Aktien sind attraktiver als amerikanische

Mit Blick auf die europäischen Aktienmärkte betont Edler von Sal. Oppenheim, dass Anleger keine Angst vor einem zunehmenden Protektionismus durch die US-Regierung gezeigt hätten. Themen wie die Frankreich-Wahl seien Anlegern hierzulande offenbar wichtiger. „Selbst wenn doch noch die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen die Stichwahl am siebten Mai gewinnt, dürfte eine Korrektur nur kurzfristiger Natur sein“, meint der Anlageprofi. Gewinnt der europafreundliche Emmanuel Macron, dürften seiner Ansicht nach vor allem Bankaktien wie schon am Montag nach dem ersten Wahlgang profitieren.

Moryson weist dennoch darauf hin, dass die US-Politik durchaus Einfluss auf Europa hat. Die Wahl Trumps habe gezeigt, dass die Menschen nicht immer nur den Gürtel enger schnallen wollen. Auch wenn die bisherigen Wahlergebnisse in Europa – neben Frankreich auch in den Niederlanden – glimpflich aussehen, könnten Reformen nicht fortgesetzt werden wie bisher. „Spätestens nach der Bundestagswahl im September müssen wir uns auf eine stärkere Umverteilung zwischen den Ländern einstellen“, betont Moryson.

Von der Bewertung her hält Edler wie viele seiner Kollegen aber europäische Aktien derzeit für attraktiver als US-Dividendenpapiere. Zugleich glaubt er in Europa an steigende Unternehmensgewinne. Den Dax sieht Sal. Oppenheim in zwölf Monaten bei 12.900 Punkten, das wäre beim jetzigen Stand ein Plus von etwa 3,5 Prozent. Starke Zuwächse erwartet Edler beispielsweise bei portugiesischen und spanischen Aktien.

Kopfschmerzen bereitet Edler dagegen der Rentenmarkt: „Vor allem mit deutschen Staatsanleihen, die Investoren in der Vergangenheit eine gute Performance beschert haben, wird sich nichts mehr verdienen lassen. Wir sehen keinerlei Ertragspotenzial in den nächsten Jahren in keiner Laufzeit.“

Da keine Kupons mehr gezahlt werden, die Kursverluste abfedern könnten, seien Anleger diesen nun schutzlos ausgeliefert. Auch wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen niedrig halten wird, können „wir uns den internationalen Zinsentwicklungen nicht komplett entziehen“, so Edler mit Blick auf die USA. Ohne risikobehaftete Anlagen im Depot wie Aktien werden Investoren daher nicht auskommen, meint er.