 Aktien und Anleihen: Risiko? Welches Risiko?

Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse Mit dem Rendite-Risiko-Radar können Anleger das eigene Portfolio gewichten, um stärker von steigenden Kursen profitieren zu können. (Foto: AP)

DüsseldorfFür viele Deutsche ist die Börse ein ganz großes Spielkasino. Dubiose Investoren zocken dort wie verrückt, Privatanleger werden in diesem Spiel permanent übervorteilt. Es droht quasi jederzeit der Totalverlust.

So weit zu den gängigen Stammtischparolen. Natürlich gibt es Risiken an der Börse. Risiko, das ist per Definition ein Ereignis mit möglichen negativen Konsequenzen. An den Kapitalmärkten wären das Kursverluste. Aber: Risiko kann auch ein Ereignis mit positiver Auswirkung sein. Dann bedeutet Risiko die Chance auf Kursgewinne.

An der Börse zählt neben der Risikostreuung über viele Einzeltitel, Branchen und Regionen – im Börsendeutsch Diversifikation – vor allem der Faktor Zeit. Je länger ein Anleger investiert ist, desto geringer das Risiko, Geld zu verlieren. Und desto höher die Chance, eine stattliche Rendite einzufahren.

Wie hoch diese Chancen im Laufe der Zeit werden, zeigt das Rendite-Risiko-Radar von Donner & Reuschel. Es ermöglicht die realistische Einschätzung von Ertragschancen und Verlustrisiko für verschiedene Kapitalanlagen. „Viele Anleger lassen sich von ihrer emotionalen Einschätzung leiten“, sagt Carsten Mumm, Leiter Kapitalmarktanalyse der Privatbank. „So fühlen sich kurzfristige Verluste an der Börse dramatisch an, obwohl die Kapitalanlage ja mit dem langfristigen Blick betrieben wird, beispielsweise für die Altersvorsorge.“

Und gerade dieser langfristige Blick ist wichtig. Das zeigt auch das Rendite-Risiko-Radar. Nutzer können wählen, welche Indizes – Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe – angezeigt werden. Auch eine Kombination ist möglich. Über einen Schieberegler wird dann die gewünschte Gewichtung eingestellt. Die Grafik zeigt dann, wie sich ein Depot im Laufe der Zeit entwickelt hätte. Je dunkler der Grünton, desto höher die Rendite. Je knalliger das Rot, desto höher die Verluste. Die genaue Rendite wird sichtbar, wenn man mit dem Mauszeiger über die Grafik fährt. Gerade bei Aktieninvestments zeigt sich, dass der Faktor Zeit entscheidend ist, das Verlustrisiko mit den Jahren schwindet, und die Chance auf satte Gewinne steigt.

Der Dax etwa weist ab einer Haltedauer von zwölf Jahren keine Verluste mehr auf. Und wer beispielsweise von 1996 bis 2017 investiert war, kann sich über eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,15 Prozent pro Jahr freuen – trotz mehrerer heftiger Crashs. Ein Depot, das nur auf deutsche Standardwerte setzt, ist natürlich schlecht diversifiziert. Wer internationaler anlegt, zum Beispiel zu jeweils 50 Prozent auf den US-Standardwerte-Index Dow Jones und sein europäisches Pendant, den Euro Stoxx 50, fuhr im selben Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 5,75 Prozent pro Jahr ein.

Auch ein reines Aktiendepot entspricht natürlich nicht einer guten Risikostreuung über mehrere Anlageklassen. Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien sollten je nach Risikoneigung und Anlageziel ebenfalls ins Depot. Wie sich ein solches Portfolio entwickelt hätte, lässt sich mit dem Tool ebenfalls abbilden. Spannend ist es vor allem, sich die langfristige Entwicklung von Aktien anzuschauen. „Es zeigt sich, dass gerade risikoreichere im Sinne von stärker schwankenden Anlagen wie beispielsweise Aktien langfristig auch die größten Ertragschancen bieten“, sagt Mumm. „Wer also einen Anlagehorizont von mehreren Jahren hat, braucht sich um zwischenzeitliche Schwankungen nicht zu sorgen.“

Das ist im Krisenfall allerdings sehr schwierig, weil Emotionen – also Angst und Panik – einem Anleger besonders bei stärkeren Kursverlusten nahelegen, Aktien zu verkaufen. „Oftmals werden dann ohne Grund erhebliche Verluste realisiert“, so der Experte. „Das führt sogar dazu, dass sich Anleger für immer von den Börsen verabschieden. Folglich kann eine negative Wertentwicklung nie wieder aufgeholt werden.“ Dabei würde sich gerade bei niedrigeren Kursen der Einstieg lohnen. Im täglichen Leben kauft man schließlich auch lieber zu niedrigen Preisen – an der Börse schreckt das viele ab.