 Aktienmärkte: China: Wenn die Börsenblase platzt

Droht dem chinesischen Aktienmarkt der Kollaps? In den vergangenen Tagen knickten die Kurse in China ein, heute verlor der Leitindex erneut vier Prozent. Anlagestrategen glauben dennoch weiter an das Märchen aus Fernost und werben für Investments in China.

