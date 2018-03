Aktienmarkt Goldman Sachs rät von Aktien aus den USA und Europa ab

Seite 2 von 2: Welche Schwellenländer-Börsen besonders aussichtsreich sind

„Wir gehen derzeit davon aus, dass sich das globale Umfeld in 2018 weiterhin positiv auf die Schwellenländer auswirken wird“, sagt Helene Williamson, Emerging-Markets-Strategin bei First State Investments. „Durch die zeitgleiche globale Erholung der Märkte sehen wir momentan das Potenzial eines ansteigenden Wachstums für Schwellenländer sowie die Möglichkeit stabiler oder gar steigender Rohstoffpreise“.

Zum jetzigen Zeitpunkt profitierten die Schwellenländermärkte von einer steigenden Exportnachfrage und dem Anstieg des globalen Handelsvolumens.

Selbst wenn 2018 an der weltweit taktgebenden Wall Street nach neun Hausse-Jahren die Luft ausgehen sollte, dürften sich Schwellenländer-Aktien wesentlich besser schlagen, argumentieren die Profis. Unter anderem US-Star-Investor Jeremy Grantham, der vor allem durch seine korrekte Vorhersage der Börsencrashs im Jahr 2000 und 2008 bekannt geworden ist.

Der Chefstratege der Investmentfirma GMO rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent damit, dass die zweitlängste Hausse aller Zeiten spätestens Ende kommenden Jahres zum erliegen kommen wird.

Grantham, warnt davor, dass die Kurse anschließend um die Hälfte einbrechen werden. Um sich davor zu schützen, rät Grantham Anlegern, ihre Bestände an Dividendenpapieren zwar grundsätzlich zurückzufahren - gleichzeitig aber einen Großteil des verbleibenden Kapitals in Schwellenländer umzuschichten.

Als besonders aussichtsreich beurteilt man bei Goldman Sachs derzeit laut Chefstrategin Patel beispielsweise den indischen Gesundheitssektor und Konsumgüteraktien aus Mexiko. Die Expertin rechnet damit, dass Indiens Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi ihre Ausgaben für die öffentliche Gesundheit hochfahren wird. Und obwohl politische Risiken in Mexiko nicht ignoriert werden könnten, sei der Pessimismus der Investoren inzwischen übertrieben.

Interessant sei auch Saudi Arabien, dessen Aktienmarkt für Investoren schon bald besser zugänglich werden dürfe. „Ich denke Saudi Arabien ist definitiv ein weiterer Ort, bei dem unsere Kunden interessiert sind zu verstehen, welche Chancen sich ergeben durch die wahrscheinliche Aufnahme in den MSCI-Schwellenländerindex und eine sehr vorteilhafte demografische Entwicklung.“

Auf der Beobachtungsliste von Goldman Sachs Asset Management steht zudem vor allem ein Land in Südostasien: „Da die Produktionskosten in China teurer geworden sind, sehen wir einige wirklich interessante Gelegenheiten in Vietnam“, sagt Patel. „Ich glaube nicht, dass vor vielleicht zehn Jahren irgendjemand gesagt hätte, dass Vietnam als Lieferant für den chinesischen Konsumenten Chancen bietet.“

Damals hätte man ihrer Einschätzung nach so einen Gedanken wohl als „verrückt“ angesehen - doch inzwischen sei Vietnam zum Schlüsselinvestment für Anleger geworden.

Mit Material von Bloomberg.