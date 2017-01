Gold wandert wieder in die Depots

Dabei waren die Anleger nach der Trump-Wahl noch Feuer und Flamme für den neuen Präsidenten und dessen protektionistische Wirtschaftspolitik. Die Börsen-Rally nahm ihren Lauf, sobald das Wahlergebnis verkündet wurde, Gold galt plötzlich als altmodisch. Rund 24 Prozent sackte der Preis für das Metall im November und Dezember ab, zeigen Reuters-Daten.

Dass die jüngsten Zugewinne einen nachhaltige Trendwende markieren, ist jedoch fraglich. Denn der Preis für das Edelmetall hängt in hohem Maße von der Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ab. Je höher die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssteigerungen, umso unattraktiver wird es für Investoren, ihr Geld in Gold zu parken. Schließlich machen höhere US-Zinsen Investitionen in US-Staatsanleihen attraktiver. Die zehnjährigen US-Treasuries gewannen in der vergangenen Woche etwas mehr als ein Prozent.

Analysten sind bei Gold deshalb nach wie vor vorsichtig. „Wir glauben noch immer, dass die US-Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr vier Mal anheben wird, um die inflationstreibenden Gesetze Trumps auszugleichen“, schreiben die Analysten von Capital Economics. Auch steht der Rückzug spekulativer Investoren Commerzbank-Analysten zufolge einer nachhaltigen Gold-Erholung entgegen, wenngleich der Gegenwind nicht mehr ganz so stark sei – oder wieder mehr durch Gold-Optimisten gekontert werde. In der vergangenen Woche haben sie ihre Netto-Long-Positionen um 16 Prozent auf 36.600 Kontrakte reduziert – der niedrigste Wert seit Anfang Februar 2016.

An den Börsen halten sich die Käufer derweil zurück. Die Börsen in Fernost traten am Montag auf der Stelle; auch der Dax zeigte sich eher schlapp und notierte am Nachmittag gut 0,5 Prozent tiefer bei 11.542 Punkten. Spannend wird es auch bei der US-Börseneröffnung. Der Dow Jones schloss am Freitag nur 40 Punkte unter dem Rekord-Schlussstand von 20.000 Punkten.

Kann die Rally weitergehen? Iggo glaubt: Ja. „Wenn die Federal Reserve nicht zu schnell die Zinsen erhöhen muss, die neue US-Regierung ihre Steuersenkungspläne umsetzen kann, die Lebensgeister der Unternehmen wieder erwachen”, so der Axa-Vermögensmanager. „Und Donald Trump seinen Twitter-Account schließt.“