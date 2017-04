Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hoffnungen ruhen auf Europa

Bei den positiven Aktienerwartungen auch anderer Manager schwingt häufig eine Regionenperspektive mit. In den vergangenen Jahren brachten Anlagen an der Wall Street höhere Erträge als die in Europa. Das beginnt sich zu ändern. „Möglicherweise schwindet die Führungsrolle des US-Marktes, formuliert es Carsten Roemhold von Fondshaus Fidelity vorsichtig.

Tatsächlich sind US-Dividendenwerte deutlich teurer als die europäischen, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sehr deutlich wird Lars Tranberg Rasmussen von der dänischen Fondsgesellschaft Danske Invest. Seiner Meinung nach sind die Europäer wegen der politischen Lage zu pessimistisch und blicken zu wenig auf die guten Unternehmenszahlen. Er erwartet eine Niederlage von Marine Le Pen in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am 7. Mai: „In dem Fall könnten europäische Aktien steigen, da die Finanzmärkte mit Erleichterung reagieren werden.“

Für den Kölner Flossbach ist der Aktien-Optimismus jedoch nur die halbe Wahrheit. Bei allem Aktien-Optimismus bereitet er sich auf unruhiges Börsenwetter vor. Er verkaufe in den vergangenen Wochen Aktien und erhöhte die Kassequote. „Da die Börsen nicht am Lineal nach oben laufen, sollte dem langen, stetigen Anstieg auch wieder einmal eine Korrektur folgen“, ist er sich sicher. Dann will er billiger nachkaufen.

Ein Viertel des Fondskapitals hält Flossbach derzeit in bar. Höher war seine Cashquote im „Multiple Opportunities“ nur vor knapp neun Jahren, in der heißen Phase der Finanzkrise.