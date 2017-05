Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hohe Gebühren entscheiden Wette

Der 86-jährige Buffett breitet diese Zahlen in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway aus. Ganze vier Seiten widmet er dem Thema. Ihm geht es vor allem um die Gründe für das Desaster der Hedgefonds.

Die Ergebnisse der Hedgefonds für die Anleger sind seiner Meinung nach „jämmerlich – wirklich jämmerlich“. Als Hauptgrund macht er die hohen Gebühren aus. Typischerweise verlangen Hedgefonds eine Festgebühr von zwei Prozent plus einer Erfolgsbeteiligung von einem Fünftel des Gewinns.

Buffett erinnert daran, dass hohe Gebühren sogar zwei Mal anfielen. Schließlich würden die Hedgefonds-Manager ihrerseits in Hedgefonds investieren. Der legendäre Investor wagt dann eine kühne Prognose: „Ich schätze, dass über die neun Jahre ungefähr 60 Prozent - Schluck! – aller Gewinne der fünf Fonds an alle beteiligten Manager auf den zwei Ebenen geflossen sind.“ Sein gewählter Indexfonds verlangt nur 0,05 Prozent Jahresgebühr.

Der Berkshire-Chef zweifelt nicht an den Fähigkeiten der Hedgefonds-Manager. Die seien oft smart. Aber in vielen Fällen „wird ihr IQ nicht die Kosten überkompensieren, die sie ihren Anlegern aufbürden“. Im Durchschnitt und über längere Zeit würden Anleger mit preisgünstigen Indexfonds besser fahren.

Seine Freunde mit meist beschränktem Vermögen hätten den Rat normalerweise befolgt. „Ich glaube jedoch, dass keiner der mega-reichen Privatleute, Institutionen oder Pensionsfonds dem gleichen Rat gefolgt sind, wenn ich ihnen den gegeben habe“, schreibt er.

Reiche seien einfach daran gewöhnt, überall etwas Besseres im Leben zu bekommen. Auch für ihr Geld sollten sie eine überlegene Anlage wählen können, kein Massenprodukt. Buffett urteilt: Die Finanzelite hat große Mühe, ein Finanzprodukt zu akzeptieren, dass auch kleine Leute kaufen könnten.

Für Buffett ist das eine Selbsttäuschung. Er schätzt: Mit der Suche nach überlegenen Anlagen hat die Finanzelite in der vergangenen Dekade über 100 Milliarden Dollar zum Fenster hinaus geworfen. Und er hält diese Schätzung für konservativ.