Schwappt das Trump-Wachstum auf Europa über?

Und er fragt sich: Wie wäre es, wenn die durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump angestoßenen Investitionsprogramme und Steuererleichterungen die US-Wirtschaft ankurbeln und das Wachstum nach Europa überschwappt? Der günstige Euro bietet europäischen Unternehmen beste Voraussetzungen, in den USA zu punkten.

„Die Angst, dass unser westliches Wirtschaftssystem unter der erdrückenden Schuldenlast zusammenbrechen wird, diese Angst kenne ich schon seit Jahrzehnten“, meint der Sentimentexperte. Passiert sei das bis heute noch nicht. „Da ist es schon ziemlich gewagt, gerade für das Jahr 2017 ein Kollabieren des Systems zu erwarten“. Zudem könnte ein Großteil negativer Überraschungen, mit denen uns Donald Trump nach seinem Amtsantritt am 20. Januar sicherlich konfrontieren wird, schon im Aktienmarkt berücksichtigt sein.

Neben der wichtigen Marke von 12.400 Punkte, die der Startpunkt für einer mögliche Rally sein könnte, müssen natürlich auch die Risiken auf der Unterseite in Betracht gezogen werden. Denn mehr als 50 Prozent der Anleger rechnen mit einem Bruch der 10.000 Punkte Marke.

„Während also die Hälfte der Anleger nicht mit einem Kursanstieg um mehr als acht Prozent rechnet, fürchtet die Hälfte der Anleger ein Abrutschen um mehr als 13 Prozent“, rechnet Heibel vor. „ Das Risiko für Anleger sehe ich entsprechend im Jahr 2017 auf der Oberseite, dass sie den steigenden Kursen hinterherlaufen müssen.“

Die Umfrage zeigt auch: 2016 hat Anlegern viele Nerven abverlangt, der Dax-Jahresverlauf war überaus turbulent. Nach einem schwachen Jahresauftakt konnten weder Brexit, noch der Wahlsieg Trumps die Kurse unter Druck setzen. Im Gegenteil: Beide vermeintlich tragischen Ereignisse lösten ein Kursfeuerwerk an den Aktienbörsen aus, das den Dax zum Jahresende quasi auf den letzten Metern deutlich ins Plus hievte. So legte der deutsche Leitindex unter heftigen Schwankungen um sieben Prozent auf 11.481 Punkte zu.

Entsprechend erschöpft bereiten sich die Anleger nun auf eine Fortsetzung dieses Chaos im Jahr 2017 vor. Doch wenn Anleger sich gut auf dieses Chaos vorbereitet haben, dann wird kein negatives Ereignis Turbulenzen erzeugen.

Heibel erwartet, dass Donald Trump mit Wladimir Putin den Syrien-Krieg schnell beenden wird – oder hat Russland bereits gewonnen und wir haben das nur noch nicht gemerkt? Mit diesem Erfolg im Rücken wird Putin auch bezüglich der Ukraine entspannter verhandeln, vielleicht wird auch dieser Krisenherd im kommenden Jahr gelöscht.

Chinas Wachstum hat seiner Meinung in den vergangenen Jahren für viele Wirtschaftslenker den „lieben Gott“ ersetzt. Nun, da die Wachstumsraten rückläufig sind, sei es vielleicht an der Zeit, die Beziehung zu China neu zu verhandeln. Trump hat dies zumindest vollmundig angekündigt. „Es steht noch längst nicht fest, dass die USA unter neu ausgehandelten Handelsbedingungen leiden werden“, meint er. Vielleicht ändere sich ja sogar etwas zum Vorteil der USA.