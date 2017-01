Viele Anleger trauen dem Dax keine neuen Höchststände zu

Am häufigsten wird beim deutschen Börsenbarometer ein Tief knapp unter 10.000 Punkten und ein Hoch knapp über 12.000 Punkten erwartet. Während also dem Dax nach oben nicht mehr viel zugetraut wird, scheint man sich nach unten auf schlechte Börsenzeiten vorzubereiten. „Die Trump-Rally ist also nach Ansicht unserer Umfrageteilnehmer nicht nachhaltig“, schlussfolgert Heibel.

Das lässt sich auch aus den Antworten zum Jahresverlauf für den Dax herauslesen. Auf den ersten Blick richten sich diese weitgehend nach dem historisch bekannten Muster: Höchstkurse werden entweder im Frühjahr oder im Dezember erwartet, für die Sommermonate fürchtet man die bekannte Schwäche mit einem Tief im September.

Der zweite Blick zeigt: Erstaunlich viele erwarten bereits für den laufenden Monat Januar Jahreshöchstkurse im Dax. Sollte die Trump-Rally wirklich bald auslaufen?

Ein Kuriosum zeigt der Vergleich der Umfrageergebnisse aus den vergangenen Jahren. Für 2015 glaubten die Umfrageteilnehmer an das Jahreshoch im Dezember, es wurde dann jedoch bereits im Mai erzielt. Sodann wurde das Jahreshoch 2016 im Mai erwartet, es wurde jedoch im Dezember erzielt. Dieses Jahr wird nunmehr das Jahreshoch für 2017 wieder im Dezember erwartet. „Wir dürfen gespannt sein, ob diesem Muster folgend das Jahreshoch wieder im Mai geschrieben wird“, scherzt Heibel. Für den Mai spricht, dass dann Trump-Rally enden könnte – so zumindest die Erwartungen den Anleger.

Das vergangene Börsenjahr wurde durch überraschende Wahlergebnisse wie das Brexit-Votum und die Trump-Nominierung geprägt. In Europa stehen in diesem Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland an – mit ungewissen Ausgängen. In den Niederlanden erzielt Geert Wilders beste Umfrageergebnisse, nur in Deutschland soll alles beim alten bleiben. „Wir werden bei den anstehenden Wahlen viele Überraschungen erleben“, erwartet auch Heibel. „Doch ob diese Überraschungen bei den Wahlen im Jahr 2017 erneut zu Börsenturbulenzen führen, das bezweifle ich“.

Die Sentimentanalyse legt stets ein besonderes Augenmerk auf das, was die Mehrzahl erwartet. Im Vergleich zu den Umfragen der Vorjahre haben sich Anleger dieses Jahr auf eine größere Schwankungsbreite im Dax eingestellt. Zudem fürchten viele, dass die Trump-Rally nicht nachhaltig ist und bereiten sich auf deutlich tiefere Kurse im weiteren Jahresverlauf vor.

„Wenn das die Erwartung der meisten Anleger ist, dann sollte es gemäß der Sentiment-Theorie gerade genau anders kommen“, meint der Börsenexperte. Seiner Meinung nach werden den Finanzmärkten klare Fronten bevorzugt. Ein schwelender Konflikt sei das Schlimmste für die Märkte was es geben könne. „Anlegern könne von Donald Trump halten was Sie wollen, aber er ist ein Mann klarer Worte. Für die Finanzmärkte ist das positiv“, meint der Animusx-Inhaber.