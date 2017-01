 Anlegen 2017 – Teil 11 – Aus Fehlern lernen: Gute Vorsätze für die richtige Geldanlage

Ziele für das neue Jahr Auf Zetteln dieser Art sollte auch die vorbildliche Geldanlage ein nettes Plätzchen finden. (Foto: dpa)

DüsseldorfPünktlich zum neuen Jahr ist es wieder soweit: Die guten Vorsätze haben Hochkonjunktur. Gesündere Ernährung, mehr Sport, weniger Arbeit, mehr Zeit für die Familie – das sind wohl die Klassiker. Doch ein Thema wird dabei meistens ausgespart: die privaten Finanzen. Dabei könnte das Ersparte ein wenig Fürsorge und ein paar gute Vorsätze gebrauchen. Auch wenn die Deutschen immer reicher werden.

Unser Vermögen beläuft sich nach Angaben der Bundesbank auf mehr als 5,3 Billionen Euro. „Die Deutschen sind in der Tat fleißige Sparer, aber kein anderes Volk unter den Industrieländern legt sein Geld unproduktiver an“, sagt Gottfried Heller, Senior Partner bei der Fiduka-Depotverwaltung in München. „Die langfristigen Ersparnisse stecken einseitig in Zinsanlagen – in Sparbüchern, Termingeldern, Anleihen oder Kapitallebensversicherungen.“ Das sei der größte Fehler der Deutschen bei der Geldanlage. Und das Jahr für Jahr, nicht nur in 2016.

Genau diesen Fehler – Stichwort gute Vorsätze – gilt es künftig zu verhindern. Eine intelligentere und renditestärkere, aber zugegebenermaßen auch etwas riskantere Geldanlage muss her. Dazu gehören neben Zinsanlagen eben auch Aktien. „Da mit Zinsen real nichts zu verdienen ist und die Zinswende als Menetekel über dem Kapitalmarkt schwebt, ist in diesem Bereich Zurückhaltung geboten“, sagt Fondsmanager Christoph Bruns. Bei Immobilien komme es immer auf das Einzelobjekt an, der Gesamtmarkt sehe aber bereits sehr teuer aus, wie aus dem geringen Mietzins ersichtlich sei. „Rohstoffe sind nur eine Anlagegattung für Spekulanten, so dass nur Aktien als sinnvolle Anlagekategorie übrig bleiben“, ist der Mitinhaber der Fondsgesellschaft Loys überzeugt. Das überrascht natürlich wenig, denn Bruns ist Aktienfondsmanager.

Doch Aktien sind, das hat sogar die Bundesbank vor einigen Monaten höchstamtlich bestätigt, langfristig die renditestärkste Anlageklasse überhaupt – allen Schwankungen zum Trotz. Und von denen gab es 2016 bekanntlich wieder reichlich. Doch obwohl der Dax – China sei Dank – den schwächsten Jahresauftakt seiner Geschichte hinlegte und mal eben mehr als 20 Prozent an Wert einbüßte, obwohl das „Ja“ der Briten zum Brexit die Kurse taumeln ließ und obwohl Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, können Aktionäre auf ein relativ gutes Jahr zurückblicken. Der Dax schaffte immerhin noch ein Jahresplus von gut sieben Prozent, der amerikanische Dow Jones legte sogar fast 15 Prozent zu und markierte ein neues Allzeithoch. Solche Renditen waren mit Zinsprodukten nicht zu holen.

Wie die Welt im Jahr 2015 ihr Geld anlegt Nordamerika Anlageklassen in Prozent des Brutto-Geldvermögens Bankeinlagen: 14 Prozent Wertpapiere: 51 Prozent Versicherungen und Pensionen: 32 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent Quellen: Allianz Wealth Report (Nationale Zentralbanken und Statistikämter, Allianz SE)

Westeuropa Bankeinlagen: 30 Prozent Wertpapiere: 27 Prozent Versicherungen und Pensionen: 40 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent

Osteuropa Bankeinlagen: 54 Prozent Wertpapiere: 28 Prozent Versicherungen und Pensionen: 10 Prozent Sonstige Forderungen: 8 Prozent

Asien Bankeinlagen: 44 Prozent Wertpapiere: 41 Prozent Versicherungen und Pensionen: 13 Prozent Sonstige Forderungen: 2 Prozent Hinweis: Japan ist in dieser Kategorie nicht gelistet

Japan Bankeinlagen: 53 Prozent Wertpapiere:18 Prozent Versicherungen und Pensionen: 28 Prozent Sonstige Forderungen: 1 Prozent

Ozeanien Bankeinlagen: 23 Prozent Wertpapiere: 24 Prozent Versicherungen und Pensionen: 52 Prozent Sonstige Forderungen: 1 Prozent

Lateinamerika Bankeinlagen: 23 Prozent Wertpapiere: 41 Prozent Versicherungen und Pensionen: 33 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent

Eine Garantie, dass auch 2017 ein Aktienjahr wird, gibt es natürlich nicht. „Niemand weiß, welche Anlageklasse sich wie gut entwickeln wird“, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Die Geschichte lehrt uns, dass keine einzelne Geldanlage wirklich ganz sicher ist. Deshalb raten wir, das Geld auf verschiedene Anlageklassen zu streuen.“

Der Experte zählt die Vorteile einer solchen Risikostreuung auf: Mal würden die Aktienmärkte prima laufen, mal gebe es eine Durststrecke. Dann sei es gut, solide Zinserträge aus sicheren Geldanlagen zu haben. Die Finanzkrise habe auch eindrucksvoll gezeigt, dass Gold eine gute Absicherung sei, wenn Staaten nahe einer Pleite seien oder das Finanzsystem zu kollabieren drohe.

„Wer Zinspapiere, Aktien, Gold und Immobilien hat, ist langfristig auf der sicheren Seite“, so Nauhauser. Dabei sollten Anleger aber unbedingt auf die Kosten achten. „Eine solide weltweite Risikostreuung in Aktien und Renten ist schon mit ein paar wenigen ETFs zu haben“, sagt der Verbraucherschützer. ETFs sind börsennotierte Indexfonds, die einen Aktien- oder Anleiheindex eins zu eins abbilden. „Dafür muss man nicht viel mehr als 0,3 Prozent pro Jahr bezahlen“, so Nauhauser. „Im heutigen Nullzinsniveau kann man mit einer Kostenminimierung die Rendite zum Teil deutlich steigern.“