Konkrete und vor allem realistische Sparziele setzen

Ohne konkretes Sparziel geht das aber oft schief – Fehler Nummer zwei. „Wer sich keine konkreten Ziele setzt, verliert schnell die Disziplin“, mahnen die BVI-Experten. Schwammige Vorsätze sind zum Scheitern verurteilt. Wer sich lediglich vornimmt, mehr Geld zur Seite zu legen, kommt nicht weit. Viel besser ist es, auszurechnen, wie hoch die Ausgaben sind und welcher Betrag regelmäßig gespart werden kann. Oft hilft es auch, ein konkretes Sparziel innerhalb eines bestimmten Zeitraumes anzupeilen. Wer sich damit auseinandersetzt, weiß, wie viel er dafür pro Monat zurücklegen muss, und merkt außerdem schnell, ob das Ziel überhaupt erreichbar ist. Vorsatz Nummer drei: Bestimmen sie ein konkretes und vor allem realistisches Sparziel.

Denn wer unrealistisch ist und sich - Fehler Nummer drei - zu hohe Sparziele setzt, wird früher oder später frustriert aufgeben. Überforderung ist ein weiteres Kriterium, an dem viele gute Vorsätze scheitern. Das gilt erst recht für die angestrebte Rendite. „Wer zu hohe Risiken eingeht, ist ein Spieler und kein Anleger“, sagt Heller. „Dreh- und Angelpunkt muss immer sein, dass jeder Anleger die für ihn passende Anlage findet, die im Einklang steht mit seiner materiellen und emotionalen Risikotragfähigkeit und ihn davon abhält, Risiken einzugehen, die ihm den Schlaf rauben.“

Wer sich zu ehrgeizige Sparziele setzt, schnürt sich auch schnell finanziell die Luft ab. Übermotivierte Sparer müssen dann nämlich regelmäßig an ihre Ersparnisse ran. Das frustriert und birgt das Risiko, dass man das Sparen irgendwann ganz einstellt. Noch fataler kann das sein, wenn das Ersparte in Aktien investiert ist, es an der Börse aber gerade nicht so gut läuft. Am Anfang muss also der Kassensturz stehen, um die Sparrate festzulegen. Als Faustregel nennt der BVI: Realistisch sind zwischen zehn und zwanzig Prozent des Haushaltsnettoeinkommens. Angesichts der Sparrate der Deutschen, die seit Jahren um die Marke von zehn Prozent schwankt, wäre da also noch Luft nach oben – Vorsatz Nummer vier.

Wer das Ersparte dann nicht einfach nur auf Sparkonten „rumliegen“ lässt, tut seinem Geld etwas Gutes. Auch wenn Aktieninvestments in ihrem Wert stärker schwanken als Anleihen oder Immobilienkurse, wird belohnt, wer einen langen Atem hat. Fondsmanager Bruns rät Anlegern zu Gelassenheit und Vorsicht. „Die Gelassenheit wird helfen, die informationelle Berg- und-Talfahrt der Börse gut zu meistern“, sagt er. „Die Vorsicht wird der Anleger brauchen, um sich im kommenden neunten Jahr der aktuellen Börsenhausse nicht von den Schalmaiklängen einlullen zu lassen.“

Auch Heller warnt davor, die Emotionen das Anlageverhalten bestimmen zu lassen. „Daher hat mein verstorbener Partner André Kostolany die Geschichte mit den Schlaftabletten erfunden“, so Heller. „Wenn die Anleger – im übertragenen Sinn – 'schlafen', kriegen sie gar nicht mit, wenn es an den Börsen blitzt und donnert.“ Dadurch würden sie vor ihrem von Angst bestimmten emotionalen Fehlverhalten und ihren eigenen Dummheiten bewahrt. Und vermeiden ganz nebenbei einen weiteren Fehler, nämlich zu oft auf die Börsenkurse zu starren. „Wer langfristig und klug anlegt, muss nicht jeden Tag, nicht einmal jede Woche, wissen, wie sich sein Vermögen verändert“, sagt der Vermögensverwalter. „Das ist Zeitverschwendung und bringt nichts. Schlimmstenfalls raubt es einem den Schlaf und verleitet zu Fehlreaktionen.“ Und das gilt es zu verhindern.