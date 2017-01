So funktioniert es mit den guten Vorsätzen

In der aktuellen Gemengelage aus Niedrigst- und Nullzinsen, wieder leicht ansteigender Inflationsraten und einem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum sind für Gottfried Heller Sachwerte die beste Wahl – an erster Stelle Aktien, Aktien-ETFs oder Aktienfonds. „Sie allein schützen vor Inflation und sorgen mittel- bis langfristig für gute Renditen“, sagt er. „Steigende Unternehmensgewinne treiben die Aktienkurse und steigern die Dividende. Aktien sind also wachstums- und inflationsindexiert.“

Der erste gute Vorsatz sollte also sein, ein bisschen renditestärker anzulegen. Je nach Risikoneigung, Anlageziel und Lebenslage sollte zumindest ein Teil des Vermögens in Aktien investiert werden. Doch damit haben die Deutschen so ihre Probleme. Sie meiden die Börse, die Aktienquote dümpelt seit Jahren vor sich hin. Nur 14 Prozent der Bevölkerung hat nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts Aktien oder Aktienfonds.

Die Chancen, dass sich das zeitnah ändert, scheinen leider gering. Nur elf Prozent der Deutschen wollen 2017 auf die Börse setzen. Das ergab eine repräsentative GfK-Studie im Auftrag des Berliner Fintech-Unternehmens Savedo. Immerhin ergab die Umfrage auch, dass die meisten Deutschen Geld-Vorsätze für das nächste Jahr haben. Überraschend angesichts der Niedrigzinsen: An erster Stelle der Vorsätze steht, regelmäßig (mehr) zu sparen, etwa für die Altersvorsorge. Zwei Drittel der Befragten haben sich vorgenommen, ihre finanzielle Situation aktiv zu verbessern.

Mit guten Vorsätzen ist es bekanntlich so eine Sache. Die wenigsten werden wirklich eingehalten. Oft werden sie schon nach wenigen Monaten aufgegeben und die alten Gewohnheiten schleichen sich wieder ein. Auch bei der Geldanlage passiert das leider. Das liegt auch und vor allem daran, dass die guten Vorsätze falsch gewählt werden. Der Fondsverband BVI hat die drei größten Fehler beim Sparen identifiziert und auch gleich die Anleitung mitgeliefert, wie diese Fehler zu verhindern sind.

Fehler Nummer eins: die Ungeduld. Wer davon träumt, in kürzester Zeit Millionär zu werden, läuft Gefahr, auf unseriöse Angebote hereinzufallen. „Ein Vermögen wird nicht über Nacht, sondern über einen längeren Zeitraum aufgebaut“, so die BVI-Experten. Außerdem ist nicht jeder ein Geldanlage-Fachmann. „Bei Angeboten, die man nicht versteht, kann man Risiken leicht übersehen, falsch einschätzen oder gar einem Betrug aufsitzen.“ Eine viel bessere Strategie ist es, früh und regelmäßig zu sparen – auch geringe Beträge summieren sich. Der legendäre Warren Buffett hält es übrigens für einen der größten Fehler, sich das Sparen nicht frühzeitig anzugewöhnen.

Die grössten Fehler der Anleger Risikotoleranz „Die Neigung, Risiken einzugehen, ist mit zwei demografischen Faktoren verbunden: Geschlecht und Alter. Frauen sind normalerweise vorsichtiger als Männer und ältere Menschen sind weniger bereit, Risiken einzugehen, als jüngere Leute. Die Konsequenzen der Verhaltensökonomik für Anleger sind klar: Wie wir uns bei der Geldanlage entscheiden und wie wir uns bei der Verwaltung unserer Anlage entscheiden, hängt sehr davon ab, wie wir über Geld denken. [...] Sie demonstriert, dass Marktwerte nicht ausschließlich von den gesammelten Informationen bestimmt werden, sondern auch davon, wie menschliche Wesen diese Informationen verarbeiten.“

Übertriebene Zuversicht „An sich ist Zuversicht ja keine schlechte Sache. Aber übertriebene Zuversicht ist etwas ganz anderes, und sie kann besonders im Umgang mit unseren Finanzangelegenheiten Schaden anrichten. Übertrieben zuversichtliche Anleger treffen nicht nur für sich selbst dumme Entscheidungen, sondern diese wirken sich auch sehr stark auf den Mark als Ganzes aus.“

Kurzfristiges Denken „Menschen [legen] zu viel Wert auf wenige mehr oder wenige zufällige Ereignisse [...] und meinen, sie würden darin einen Trend erkennen. Insbesondere sind Anleger tendenziell auf die neuesten Informationen fixiert, die sie bekommen haben, und ziehen daraus Schlüsse. So wird der letzte Ergebnisbericht in ihrem Denken zum Signal für künftige Gewinne. Und da sie meinen, sie würden etwas sehen, das andere nicht sehen, treffen sie dann aufgrund oberflächlicher Überlegungen schnelle Entscheidungen.“

Verlustaversion „Der Schmerz durch einen Verlust [ist] viel größer als die Freude über einen Gewinn. Bei einer 50:50-Wette, bei der die Chancen exakt gleich sind, riskieren die meisten Menschen nur dann etwas, wenn der potenzielle Gewinn doppelt so groß ist wie der potenzielle Verlust. Das nennt man asymmetrische Verlustaversion. [...] Auf den Aktienmarkt bezogen bedeutet dies, dass sich die Menschen beim Verlust von Geld doppelt so schlecht fühlen, wie sie sich gut fühlen, wenn sie einen Gewinn erzielen. Diese Abneigung gegen Verluste macht Anleger übertrieben vorsichtig, und das hat einen hohen Preis. [...] Wir wollen alle glauben, wir hätten gute Entscheidungen getroffen, und deshalb hängen wir zu lange an schlechten Entscheidungen, in der vagen Hoffnung, die Dinge werden sich noch wenden.“

Verdrängen „Wir neigen dazu, das Geld geistig auf verschiedene ‚Konten‘ zu buchen, und dies bestimmt, wie wir es verwenden. [...] Zudem wurde die geistige Buchhaltung als Grund angeführt, weshalb Menschen schlecht laufende Aktien nicht verkaufen: In ihren Augen wird der Verlust erst real, wenn sie ihn realisieren.“ Quelle: Robert G. Hagstrom, „Warren Buffett. Sein Weg. Seine Methode. Seine Strategie.“, Börsenbuchverlag 2011.

Geduld braucht es dabei vor allem bei Aktieninvestments. Für Heller ist es einer der größten Fehler überhaupt, dass Anleger Aktien fälschlicherweise nicht als langfristige Investments betrachten, sondern als Vehikel, mit denen man nur durch häufiges Handeln, auch Trading genannt, Gewinne machen kann. Ein kluger jüdischer Börsenspruch lautet: Mit dem Hintern verdient man mehr als mit dem Hirn. „Sie sollten bei Aktien oder Aktienfonds einen langfristigen Zeithorizont im Auge behalten“, übersetzt Heller. „Time ist wichtiger als Timing. Nicht der richtige Zeitpunkt, sondern Anlegen auf lange Sicht ist erfolgreicher und sicherer. Das belegt die Statistik.“ Vorsatz Nummer zwei lautet also: Langfristig denken – beim Sparen und beim Investieren erst recht.