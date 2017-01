Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Restrukturierung von Baukrediten lohnt sich nach wie vor

Sinnvoll handeln auf jeden Fall diejenigen, die teure Überziehungskredite auf dem Girokonto durch einen Ratenkredit ablösen. Banken, die es ernst meinen mit der Kundenbetreuung, kommen von sich aus auf diese Idee und schreiben die Konteninhaber an. Insgesamt neun Prozent der Ratenkredite werden für den Ausgleich von Dispo-Krediten genutzt, an der Spitze steht die Fahrzeugfinanzierung mit 41 Prozent, gefolgt von Gebrauchsgütern wie Computern oder Fernsehgeräten mit 36 Prozent.

Wer einen Kredit aufnehmen will, um andere Darlehen bezahlen zu können, sollte es sich gut überlegen – oftmals ist das der erste Schritt in die Schuldenfalle. Denn so bürdet sich der Verbraucher eine doppelte Schuldenlast auf.

Auch bei den Baufinanzierungen kann es sich lohnen, die jetzt noch sehr niedrigen Zinsen in der Erst- und Anschlussfinanzierung zu nutzen. „Wer 2007 ein Darlehen für seine Immobilie abgeschlossen hatte, bezahlte bei einer zehnjährigen Zinsbindung noch zwischen vier und sechs Prozent – heute kann er seinen zehnjährigen Kredit für unter zwei Prozent abschließen und damit ein erhebliches Sparpotenzial realisieren sowie die Rückzahlungsdauer deutlich verkürzen“, rechnet Michiel Goris, Vorstandschef der Interhyp AG, vor.

Immobilienkäufer aus den Jahren 2009 und 2010 könnten die Anschlussfinanzierung ebenfalls dieses Jahr mit sogenannten Forward-Darlehen optimieren, indem sie sich günstige Konditionen für den Zeitpunkt des Auslaufens der alten Zinsbindung festschreiben lassen. Wichtig ist immer, dass es die Möglichkeit zu Sondertilgungen gibt. Diese sind umso effektiver, je früher sie getätigt werden und außerplanmäßige Rückzahlungen seien außerdem „gerade in Zeiten niedriger Guthabenzinsen eine besonders lohnenswerte Geldanlage“, weiß Goris.

Bei der Immobilienfinanzierung darf man sich aber auch nicht verführen lassen von den Marketing-Strategen. Wer heute die extrem niedrigen Zinsen nutzt, der kommt bei einer zehnjährigen Zinsbindung wahrscheinlich in eine Hochzinsphase, wenn die Anschlussfinanzierung ansteht. Deshalb ist es ratsam, hier ein paar Rücklagen zu bilden, damit man zukünftige Zinsschocks besser übersteht.