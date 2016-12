60 Bewerber für eine Wohnung

Wie es sich auf die Wohnungssuchenden auswirkt, wenn in einer Metropole mit wenigen freien Wohnungen Tausende Menschen mehr zu- als wegziehen hat Immobilienscout24 am Beispiel Berlins ermittelt. Die Plattform hat die Zahl der Bewerber auf die über Immobilienscout angebotenen Berliner Wohnungen getrennt nach Stadtteilen erfasst. Herauskam, dass sich in Wedding im Durchschnitt 62 Bewerber um eine freie Wohnung bemühen, so viele wie in keinem anderen Stadtteil. Viel geringer ist die Konkurrenz auch in Neukölln nicht.

Und in keinem der zehn bei Wohnungssuchenden beliebtesten Stadtteile der Hauptstadt gibt es so wenige Bewerber, dass der Vermieter sie alle gleichzeitig in die Wohnung einlassen könnte: In Steglitz am Ende der Liste sind es immer noch 42.

In Deutschlands übrigen Metropolen dürfte es nicht gravierend leichter sein, eine Mietwohnung zu finden. Erst recht nicht in beliebten Universitätsstädten wie Münster oder auch Freiburg, wo wohnen inzwischen teurer ist als in den meisten der sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hamburg, München und Stuttgart. In Freiburg und anderen bevorzugten Universitätsstädten wird in wenigen Wochen der Kampf um kleine Wohnung besonders hart, wenn dort wieder die Erstsemester auf Wohnungssuche gehen.

Zumindest die Bezieher mittlerer Einkommen grübeln angesichts solcher Verhältnisse darüber nach, ob sie nicht doch besser kaufen statt mieten. „Drei von vier Mietern wollen Eigentümer sein“, hat der Immobilienkreditvermittler Interhyp nach einer Umfrage herausgefunden. „Besonders stark ist dieser Wunsch bei jüngeren Menschen: Neun von zehn Mietern unter 40 Jahren möchten eines Tages Immobilienbesitzer sein“, schreibt das Unternehmen in seiner Wohntraumstudie 2016.

Wo die Mieten und Kaufpreise am stärksten steigen

Wenn die Prognosen zur Entwicklung von Einkommen, Wohnungspreisen und Baugeldzinsen wahr werden, wird es für immer mehr der Möchtegern-Hausbesitzer beim Träumen bleiben. In den vergangenen Jahren konnten sich viele Menschen Wohnungen und Häuser nur deshalb kaufen, weil die Zinsen sanken und somit Wohneigentum erschwinglicher wurde. Doch schon seit etwa fünf Jahren steigen in den Ballungszentren, wo das Gros der Menschen lebt, die Preise für Wohnungen und Einfamilienhäuser schneller als die Einkommen. Daran wird sich angesichts der Wohnungsknappheit nichts ändern.

Empirica-Vorstand Braun erwartet, dass die Preise für Eigentumswohnungen in den prosperierenden Städten in Deutschland im Schnitt um drei Prozent zulegen. Doch das sind Durchschnittswerte, die in den sogenannten Hotspot-Städten wie Berlin locker übertroffen werden. Helen Lindner, die den Hauptstadtmarkt für Ziegert, einen der größten Makler Berlins, analysiert, erwartet, dass die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen im Jahr 2018 um 20 Prozent höher liegen werden als derzeit.