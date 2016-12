Baugeldzinsen steigen 2017 leicht

Solche Steigerungsraten sind möglich, weil Berlin gemessen an anderen Metropolen noch immer eine billige Stadt ist. In der vom Marktforschungsinstitut F+B Forschung und Beratung für Wohnen vierteljährlich erstellten Hitliste der teuersten Städte Deutschlands mit mehr als 25.000 Einwohnern liegt Berlin nach dem dritten Quartal 2016 mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.560 Euro nur auf Platz 74 und damit sogar deutlich hinter vielen kleinen Umlandgemeinden in den Speckgürteln von Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und erst recht München. In der bayerischen Hauptstadt ist der Quadratmeterpreis inzwischen bei mehr als 5.700 Euro angelangt.

Rasante Sprünge bei den Baugeldzinsen werden im nächsten Jahr nicht erwartet. Michael Neumann, Vorstand des Baugeldvermittlers Dr. Klein erinnert daran, dass auch leichte Zinsanstiege nichts daran ändern, „dass sich die Bauzinsen auf einem historisch niedrigen Niveau befinden“.

Dass sie weiter fallen werden, kann ernsthaft niemand erwarten, nachdem die zehnjährige Bundesanleihe die Zone der Negativrendite verlassen hat. Die Zehnjährige des Bundes ist eine Art Seismograph zur Vorhersage der Bauzinsen. Denn seit Jahren verlaufen die Zinsenkurven für Baugeld mit fünf, zehn und 15 Jahren mit etwas Abstand parallel zur Renditekurve dieser Bundesanleihe. Dies gilt, auch wenn die Renditeschritte nicht auf den Tag genau und in der Dimension eins zu eins auf die Baugeldkonditionen übertragen werden.

Für viele, die es dank der sinkenden Zinsen jüngst gerade noch geschafft haben, ihr Eigenheim zu finanzieren, läuten die steigenden Zinsen jetzt das Ende des Traums ein. Und die Käufer von Kapitalanlagewohnungen müssen sich im neuen Jahr auf noch geringere Renditen einstellen. Dies ergibt sich schon allein daraus, dass die Preise auch 2017 schneller steigen als die Mieten, wie die von anderen Marktforschern geteilt Prognose von Empirica-Vorstand Braun zeigt. Denn die – wenn auch nur leicht – steigenden Zinsen schmälern die Rendite zusätzlich.