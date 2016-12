Was heißt das für Anleger?



Für die Kapitalmarktzinsen, sprich die Renditen an den Anleihemärkten, bedeutet dies, dass auch sie weiter steigen dürften. Einen massiven Renditeanstieg erwarten Investoren allerdings nicht. Die Zinswende an den Kapitalmärkten kommt damit nur zaghaft. In den USA stieg dabei im Dezember die Rendite für zehnjährige Papiere zeitweise auf über 2,6 Prozent – und dabei dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Die Renditen der Euro-Länder konnten und können sich dem Sog der US-Papiere nicht ganz entziehen - auch wenn hier die EZB mit ihrer ultra-lockeren Geldpolitik den Anstieg bremsen dürfte. Die zehnjährigen deutsche Bundesanleihe – dem Maß aller Dinge für die langfristigen Kapitalmarktzinsen in Europa ¬– notierte im Dezember in der Spitze mit gut 0,4 Prozent. Im Sommer hatte sie im Tief bei minus 0,2 Prozent gelegen.

Und was bedeutet das für Investoren? Hier kommt es auf die Perspektive an. Für Privatanleger, die in der Regel Anleihen kaufen, um sie bis zur Fälligkeit zu halten, bleiben die Renditen zumindest im Fall von Bundesanleihen unattraktiv. Selbst die größten „Bond-Bären“ wie etwa Michael Heise, Chefvolkswirt bei der Allianz, erwarten, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auch Ende nächsten Jahres bei nur etwas über einem Prozent liegen wird. Unattraktiv ist das schon allein deshalb, weil die EZB mit ihrer ultra-lockeren Geldpolitik mittelfristig die Inflation wieder auf etwa zwei Prozent bringen will.

Bei US-Staatsanleihen könnte die Lage im kommenden Jahr schon anders aussehen. Sie würden für langfristige Anleger wieder interessanter, wenn zum Beispiel die französische Bank Natixis recht behält und die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe bis Ende nächsten Jahres auf 3,1 Prozent steigen sollte. Mehr als drei Prozent warfen zehnjährige US-Papiere zuletzt vor rund drei Jahren ab. Allerdings lassen sich Entwicklungen von Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren nicht vorhersagen. Von daher sind zehnjährige Dollar-Bonds für langfristig orientierte Privatanleger im Euro-Raum wohl kaum eine Alternative.

Und was ist mit Fondsmanagern, die auf Kursschwankungen von Anleihen setzen? Auch sie werden es bei Staatsanleihen schwer haben. Schließlich bedeuten steigende Renditen im Umkehrschluss fallende Kurse. Allerdings sind auch die Rentenmärkte keine Einbahnstraße, die Kurse schwanken mitunter deutlich. Deshalb sollten sich zumindest kurzfristig Kursgewinne erzielen lassen, vor allem weil die Schwankungen an den Rentenmärkten noch zunehmen sollten. Das gilt gerade auch für deutsche Bundesanleihen. Denn die anstehenden Wahlen in Italien, Frankreich und Deutschland könnten die Investoren verunsichern und zumindest zeitweise wieder stärker zu den als ausfallsicher geltenden Bundesanleihen greifen lassen.