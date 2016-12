Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Es drohen neue politische Beben

Hintergrund: Ein turbulentes Kapitalmarktjahr neigt sich dem Ende zu. Zum Auftakt verhagelten Sorgen um das China-Wachstum auch an den hiesigen Finanzmärkten die Stimmung . Im Sommer ließ die Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der EU die Börsenkurse abstürzen. Es folgten der Militärputsch in der Türkei, die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und das Nein der Italiener zu einer Verfassungsreform verbunden mit dem Rücktritt von Regierungschef Matteo Renzi im Dezember. Alles in allem viel Unsicherheit, Volatilität und zeitweise extreme Verwerfungen. Dennoch war das Kapitalmarktjahr 2016 für viele Börsianer, die investiert geblieben sind, ein renditeträchtiges Jahr.

„Aus unserer Sicht sind die politischen Beben aber noch nicht beendet“, sagt Bayern LB-Mann Michels. Sowohl das Brexit-Votum als auch die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten würden ihre Wirkung erst 2017 richtig entfalten. Letztlich gehe man davon aus, dass die Verwerfungen in Kombination mit neuen politischen Eruptionen die Weltwirtschaft im Jahr 2017 dämpfen und für eine hohe Volatilität an den Märkten sorgen werden.

Zu den größten Gefahren in Europa im kommenden Jahr gehören auch nach Einschätzung der meisten anderen Investmentprofis weiterhin politische Risiken: „Die Europäische Union macht derzeit einen chaotischen Eindruck, sie ist zu heterogen für eine konstruktive Gemeinschaft. Strukturelle Probleme begrenzen das Wachstum“, sagt etwa Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand beim deutschen Asset Manager Loys. Viele Unternehmen aus Europa seien allerdings international aufgestellt und von der Weltwirtschaft abhängig – und die wachse erheblich stärker als Europa. „Von der Bewertungsseite her sehen europäische Unternehmen günstig aus“, ergänzt Bruns.

Ähnlich urteilt Monica Defend, Chef-Anlagestrategin beim Fondshaus Pioneer Investments: Es sei zwar von steigenden Unternehmensgewinnen auszugehen. Im Euroraum werde dies jedoch weniger ausgeprägt sein als etwa in den USA. „Hier erwarten wir moderates Wachstum, auch wegen hoher politischer Risiken und Ereignisrisiken“, sagt Defend.