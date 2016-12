Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Optimisten sehen Überraschungspotenzial

Ziemlich allein mit ihrer extrem positiven Aktienmarktprognose für das Jahr 2017 stehen die Experten von Sentix. Das Analyse- und Investmenthaus, das regelmäßig die Anlegerstimmung untersucht und darauf basierend die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten vorherzusagen versucht, hält etwa einen Dax-Stand von 14.000 Punkten im kommenden Börsenjahr für wahrscheinlich.

Auch beim Euro Stoxx 50 gehen die Fachleute von einer Überraschung aus – und einem Kursplus von rund 25 Prozent. „Die aktuell eher moderate Erwartungshaltung vieler Anleger mit Blick auf die Börsenentwicklung 2017 ist zusätzlicher Treibstoff für die Kurse, wenn die Aktienmärkte erst beginnen Fahrt aufzunehmen. Die derzeit vorherrschende Skepsis gefällt uns als Contrarian natürlich besonders“, sagt Manfred Hübner, Gründer und Chefstratege von Sentix. Die Impulse aus den USA, ausgelöst von Erfolgsmeldungen der Regierung Trump, sollten nach der Erwartung von Sentix zunächst auch den europäischen Aktien Rückenwind verleihen. Hinzu komme Überraschungspotenzial beispielsweise durch die Wahlen in Holland und Frankreich.

Trotz ihres auffällig positiven Ausblicks, warnen auch die Sentix-Experten allerdings vor einem passiven Anlagestrategie: Denn dem Aufbruch zu neuen Höchstkursen dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2017 die Ernüchterung in Form einer merklichen Kurskorrektur folgen. Die Zinssteigerungen am Anleihemarkt und die restriktivere Gangart der großen Notenbanken werden dann die Bewertungsrelationen für Aktien deutlich verschlechtern.

„Auf Basis des aktuellen Stimmungsbildes der Anleger und aufgrund unseres Drehbuchs bezüglich Zinsentwicklung und Dollarstärke gehen wir von im Jahresverlauf deutlich schwankenden Börsen aus, warnt Patrick Hussy, verantwortlicher Geschäftsführer für das Asset Management bei Sentix. Vor allem zwei Dinge seien deshalb für Investoren wichtig: Ein gutes Timing und eine strikte Risikokontrolle.

Wie eine geeignete aktive, timingbasierte Anlagestrategie im Grundsatz aussehen kann, skizziert Ulrich Zorn, Fondsmanager und Partner bei der CSR Beratungsgesellschaft: „Wir legen für ein Jahr Kursbandbreiten fest, innerhalb derer wir regelbasiert und konsequent antizyklisch handeln“, sagt der Investmentprofi. Konkret: Bei fallenden Dax-Ständen beispielsweise werde die Aktienquote erhöht – bei steigenden Notierungen dagegen reduziert, ergänzt Zorn. Sollten die Aktienkurse bis Ende 2017 tatsächlich nur noch unter hohen Schwankungen auf der Stelle treten, können Anleger mit solch einem Ansatz dennoch attraktive Erträge erzielen.