70 Prozent in einem Jahr

Extreme Zuwächse hat in diesem Jahr der Aktienmarkt in Brasilien erzielt: Der Ibovespa-Index kletterte in Euro gerechnet um 70 Prozent (in Lokalwährung 35 Prozent), obwohl die Wirtschaftsleistung des Landes stark zurückgefallen ist und Korruptionsvorwürfe gegen den neue Präsidenten Michel Temer erhoben werden. Für das kommende Jahr sieht Stephen Mitchell, Head of Strategy, Global Equities bei Jupiter Asset Management, die größte Herausforderung in den „aufgeblähten Staatsausgaben“, die zurückgefahren werden müssten. Steigende Rohstoffpreise könnten in dem Exportland jedoch zu einer Verbesserung des Wirtschaftswachstums führen.

Mit rund 55 Prozent hat auch der russische MICEX-Index stark zugelegt (plus 25 Prozent in Lokalwährung). Die Wirtschaftsdaten hatten sich zuletzt ebenfalls verbessert. Als großer Öl- und Gasexporteur konnte das Land von den deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen profitieren. Politisch erhofft sich Russland von der Wahl Donald Trumps eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Das könnte die Wirtschaft weiter beflügeln.

Die Gewinne am indischen Aktienmarkt fielen in diesem Jahr bescheiden aus. Der BSE Sensex 30 Index erzielte ein Plus von weniger als einem Prozent (1,3 Prozent in Landeswährung). Die jüngste Abschwächung des Wachstums hängt mit dem überraschenden Demonetisierung zusammen. Quasi über Nacht hatte die Regierung Banknoten im Wert von 500 und 1000 Rupien den Status als gesetzliche Zahlungsmittel entzogen. Damit sollen Korruption und Steuerhinterziehung bekämpft werden. Für viele Menschen ist der Schritt jedoch existenzbedrohend. Nick Price, Fondsmanager Aktien Schwellenländer bei Fidelity, lobt dennoch Indiens „mutige Reformen“. „Diese werden der Wirtschaft in den kommenden Jahren zusätzlichen Aufwind verleihen“, so Price. Dank einer gestiegenen Kreditnachfrage könnten mittel- bis langfristig insbesondere indische Banken profitieren.

Welche Anlageklassen wie wachsen Bankeinlagen - Durchschnittliches Wachstum 2012-2014: 6,2 Prozent

- 2015: 5,5 Prozent

- Prognose für 2016: 4,0 Prozent Quelle: Allianz Global Wealth Report

Wertpapiere - Durchschnittliches Wachstum 2012-2014: 13,8 Prozent

- 2015: 6,1 Prozent

- Prognose für 2016: 2,5 Prozent

Versicherungen und Pensionen - Durchschnittliches Wachstum 2012-2014: 6,4 Prozent

- 2015: 3,3 Prozent

- Prognose für 2016: 5,5 Prozent



Ein Minus von mehr als zwölf Prozent hat in diesem Jahr der Shanghai Composite Index verbucht. Die Konjunktur in China befindet sich zwar im Aufschwung, aber Angelika Millendorfer sieht diese Entwicklung kritisch. Der Aufschwung werde stark von der Industrie und vom Bau getragen. „Alle Konjunkturstimuli der Regierung können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Land weiter vor großen Herausforderungen steht“, so die Emerging Markets-Expertin von Raiffeisen Capital Management. Zudem verliere China in Folge von Lohnsteigerungen als Fertigungsstandort an Attraktivität und die Produktivität im öffentlichen Sektor bleibe vergleichsweise niedrig. Craig Mackenzie, Chefstratege bei Aberdeen Asset Management, setzt jedoch auf ein Wachstum des privaten Online-Geschäfts. „Allerdings ist es in China besonders wichtig, nach Aktien von Unternehmen zu suchen, die zu den Marktführern gehören und großes Wachstumspotenzial haben“, so Price.

Trotz einiger Bedenken. Insgesamt überwiegt bei vielen Marktexperten der Optimismus für ein Investment in Schwellenländer-Aktien. „Für Anleger mit der erforderlichen Toleranz für Schwankungen sind die Emerging Markets interessant“, sagt etwa Kahler von der DZ-Bank. Auch Craig Mackenzie, Chefstratege bei Aberdeen Asset Management, bleibt für das kommende Jahr positiv. „Zwar stellen höhere US-Zinsniveaus, ein stärkerer Dollar und der Protektionismus von Trump Risiken dar. Wir vermuten allerdings, dass diese Themen erst nach 2017 an Gewicht gewinnen werden.“