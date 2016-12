Die schwächste große Währung 2017

Bleibt die Frage, ob das Jahr 2017 für den Euro ähnlich turbulent wird – schließlich stieg der Euro 2016 von 1,08 Dollar auf zwischenzeitlich 1,15 Dollar, nur um bis Jahresende wieder zwölf Cent einzubüßen. Zumindest eines bleibt laut Achnitz vorerst bestehen: „Politische Ereignisse werden von Devisenhändlern wieder stärker in ihre Positionen einbezogen als noch vor ein paar Jahren.“ Er selbst bleibt aber zurückhaltend. „Die Wahlen in Frankreich im April und im Mai sind sicherlich sehr wichtige Daten für die Eurozone. Wie turbulent es wird, hängt jedoch vom Ausgang der Wahl ab.“

Sollte Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National für eine Überraschung sorgen und die Wahlen gewinnen, schloss der Top-Ökonom und Devisenspezialist Barry Eichengreen jüngst in einem Handelsblatt-Interview gar den kompletten Zerfall des Euro nicht mehr aus. Zugegebenermaßen: Ein Basis-Szenario ist das nicht. Für die Zentralbanker und Währungshüter um Mario Draghi ist es aber ein Schreckensszenario, dem sie nicht in ihren kühnsten Träumen begegnen möchten.

Ohnehin wird es in den kommenden zwölf Monaten schwierig für den Euro, vor allem im Vergleich mit seinem wichtigsten Gegenpart: dem US-Dollar. Während die US-Notenbank Fed im Dezember ihren Leitzins zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hob und für 2017 drei weitere Zinsschritte in Aussicht stellte, wird der Zins im Euroland auf Nullniveau bleiben. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung.

Wenig Gutes verheißen auch die Erträge auf Anleihen. So stieg etwa die Rendite-Differenz zwischen zehnjährigen US-Staatsanleihen und zehnjährigen Bundesanleihen zuletzt auf 230 Basispunkte – ein historisch hohes Niveau. Das wirkt auf die Wechselkurse. „Wir müssen mit einem schwachen Euro leben“, urteilt Hans Redeker, Leiter der Devisenstrategie bei Morgan Stanley.

Devisenhändler folgen den Zinsen. Bei sogenannten Carry-Trades leihen sie sich Geld in einem niedrig verzinsten Währungsraum – beispielsweise dem Euro – um es in einem höher verzinsten Währungsraum – wie dem Dollar – anzulegen. Bleiben die Wechselkurse stabil, machen die Devisenhändler allein dank des höheren Zinses Gewinn.

Trotz der trüben Aussicht hat ein schwacher Euro durchaus seine Vorteile. Für Unternehmen, die über Exporte in die USA oder Standorten dort Umsätze in Dollar erwirtschaften, steigt der Erlös. Und wen das dennoch stört, der kann sich zumindest damit trösten, dass wohl eine andere der bedeutendsten Währungen noch stärker gegenüber dem Dollar einbüßen wird. „Für mich ist die Hauptabwertungswährung der japanische Yen“, sagt Redeker von Morgan Stanley.

Die Währung hat ebenfalls ein Jahr voller Aufs und Abs hinter sich. Bei einem Kurs von 120 Yen je Dollar gestartet, ging es zwischenzeitlich unter 100 Yen um sich bis Jahresende wieder auf dem Startniveau zu etablieren. Im kommenden Jahr, so schätzt Redeker, werde die japanische Währung weiter abwerten, auf 130 Yen. Allerdings sei diese Abwertung auch gewollt. Japan möchte mit aller Macht seine Inflation in Richtung zwei Prozent bewegen. Ein schwacher Yen, so das Kalkül, könnte der Wirtschaft dabei helfen.

Ob dieses Kursziel erreicht wird, hängt nicht zuletzt von Donald Trump ab. Der Republikaner, der am 20. Januar als neuer Präsident das Weiße Haus in Washington bezieht, ist neben Fed-Präsidentin Janet Yellen der Mann, der den Dollar in den vergangenen Wochen erst so stark gemacht hat – und andere wie den Yen im Vergleich schwächer. Trumps billionenschweres Investmentprogramm, Steuererleichterungen und Deregulierungen sollen die US-Wirtschaft wieder „great“ machen.

Noch glauben die Märkte Trump. Doch kann er seine Versprechen nicht erfüllen und bleiben auch die von Trump gewünschten privaten Kapitalflüsse aus, wird die Stimmung kippen. „In so einem Fall könnte die augenblickliche Dollar-Aufwertung sich in ein- oder anderthalb Jahren in eine sehr schnelle Dollar-Abwertung umkehren“, schätzt Redeker von Morgan Stanley.