Droht ein neuer Währungskrieg?

Hervorgestochen ist Trump nicht nur mit seinen Geldversprechen, sondern auch durch seine Ausfälle. So hat er mehrfach offen mit Handelskriegen gedroht. China warf er vor, es würde seine Währung künstlich niedrig halten. Das erscheint auf den ersten Blick nicht einmal so abwegig. Schließlich hat das Land hohe Überkapazitäten. Kann das Land dank einer schwachen Währung mehr exportieren, könnte es diese zumindest zum Teil auslasten. Das dürfte sich jedoch schwierig gestalten. Und an einem Abbau der Überkapazitäten dürfte den Chinesen kaum gelegen sein, urteilt der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. „Schließlich ginge dieser Abbau mit Massenentlassungen einher“, erklärt er. Die Regierung möchte die sozialen Probleme aber vermeiden. „Stattdessen dürften die staatlichen Banken die hochverschuldeten Staatsunternehmen weiter mit zusätzlichen Krediten über Wasser halten. Aber das entzieht den gesunden Unternehmen Ressourcen („Zombifizierung“), was die Wachstumsaussichten Chinas auf Jahre drückt.“

Stehen wir womöglich vor einem neuen Währungskrieg, wenn strauchelnde Wirtschaften überall auf der Welt versuchen, über schwache Währungen mehr zu exportieren? „Ich glaube, das Risiko ist heute immer noch relativ gering“, urteilt Achnitz von Citi. Was gegen Trumps These der künstlichen Abwertung des chinesischen Yuan spricht, sind die Handlungen der chinesischen Regierung. Sie hat zuletzt mit Kapitalverkehrskontrollen auf die 900 Milliarden Dollar Abflüsse reagiert, die Investoren 2016 aus dem Reich der Mitte abzogen.

Zudem seien die USA nicht an einer Abwertung interessiert. Das liege schon daran, dass Amerika stark auf seine Inlandskonjunktur fokussiert sei, erklärt Achnitz von Citi. Steigt der Dollar weiter gegenüber den wichtigsten Währungen, besteht zudem keine Not von anderen Staaten, ihre Währung selbst aktiv abzuwerten.

Die EZB hat ihrerseits Anfang Dezember ihre Anleihekäufe, die im März auslaufen sollten, vorerst bis Dezember 2017 verlängert. Das dürfte den Euro eher schwächen. Doch der EZB wird nachgesagt, dass sie ihre Kaufprogramme allmählich auslaufen lassen möchte. Wohl auch deshalb hat Draghi Mitte Dezember noch einmal die europäischen Regierungsspitzen eindringlich um Strukturreformen angehalten.

Ob er damit auf offene Ohren stieß, darf bezweifelt werden. Immerhin: Die ganz großen Rückschläge à la Brexit-Schock dürften im kommenden Jahr ausbleiben. Dennoch: Der neue US-Präsident wirft seinen Schatten voraus. Der Dollar, da sind sich die Devisenstrategen einig, wird der große Gewinner an den Devisenmärkten sein. Der Euro wird schwach bleiben. Am schwächsten dürfte von den großen Währungen der Yen abschneiden.