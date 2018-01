Warum bis zu 15.000 Dax-Punkte wahrscheinlich sind

„Aus Sicht der Sentimentanalyse haben wir stets ein besonderes Augenmerk auf das, was die Mehrzahl erwartet“, erklärt der Börsenexperte. Und genau wie im Vorjahr erwarteten die meisten, dass die Aktienmarktrally im Mai auslaufen wird. „Wenn dies aber die Erwartung der Mehrheit ist, sollte es gemäß der Sentiment-Theorie gerade genau anders kommen“, erläutert Heibel seine Schlussfolgerung.

Die Erwartung der Investoren für den Jahresverlauf richtet sich derzeit weitgehend nach dem historisch bekannten Muster: Höchstkurse werden im Frühjahr erwartet, für die Sommermonate fürchtet man dagegen die bekannte Schwäche mit einem Tief im September. Nur sehr wenige (acht Prozent) rechnen mit einem höheren Dax-Kurs zum Jahresende als im Mai. Dem typischen Saisonverlauf folgend richtet man sich also auf noch ein einige Kursgewinne bis Mai 2018 ein, dann aber glauben die Anleger, werde die Rally auslaufen.

„Falls der Dax aber wider Erwarten doch über 14.000 Punkte steigen sollte – vielleicht sogar über 14.400 Punkte – dann werden über 80 Prozent der Anleger falsch positioniert sein, sie werden zu wenig Aktien haben“, warnt Heibel. Sie würden dann den Kursen hinterherlaufen und müssten in steigende Notierungen hineinkaufen, was die Hausse weiter befeuern würde.

„Ich habe daher auf der Oberseite ein Dax-Kursziel von 15.000 Punkten für 2018 ausgegeben“, ergänzt er. Mit diesem hohen Kursziel trage er dem Umstand Rechnung, dass erfahrungsgemäß das Kursziel außerhalb der weithin erwarteten Spanne (13.500 bis 14.000 Punkten) liegen müsse.

In welchem Bereich erwarten Sie den Kurs zum Jahresende? Angaben in Prozent



Auf der Unterseite hingegen gebe es reichlich Unterstützung: Denn nach dem Top im Mai rechnen Anleger offensichtlich fest mit einem Ausverkauf bis zum September. Und dieser Ausverkauf wird der vorherrschenden Meinung nach so stark ausfallen, dass die alten Dax-Höchststände nicht mehr bis zum Jahresende erreicht werden können. Aus Sicht der Sentiment-Theorie ist diese Erwartung allerdings ein klarer Kontra-Indikator.

In welchem der nächsten 12 Monate erwarten Sie das Dax-Hoch? Angaben in Prozent



Bei der neuesten Sentiment-Erhebung handelt es sich um die bereits vierte Jahresumfrage des Handelsblatts. Bisher haben die Auswertungen den Anlegern geldwerte Informationen geliefert. So hat sich etwa die Prognose für 2017 in sehr vielen Punkten als realistisch erwiesen: Das durchschnittliche Kursziel der Leser lag bei 12.241 Punkten für den deutschen Leitindex – was einem Kursplus gegenüber Ende 2016 von nur sieben Prozent entsprochen hätte. Dass die Frankfurter Benchmark allerdings um rund 13 Prozent kletterte und damit im Vergleich zu den Anlegererwartungen bei der Handelsblatt-Umfrage doppelt so viel, war für Sentiment-Beobachter keine Überraschung.

In welchem der nächsten 12 Monate erwarten Sie das Dax-Tief? Angaben in Prozent



So hatte sich Heibel vor einem Jahr klar festgelegt: „Das Risiko für Anleger sehe ich entsprechend im Jahr 2017 auf der Oberseite, dass sie den steigenden Kursen hinterherlaufen müssen“, urteilte er damals. Was sich im Nachhinein als korrekt herausstellte. Auch lag er bei seinen Einschätzungen zu den damals bevorstehenden Urnengängen in Frankreich, Niederlande und Deutschland richtig: „Wir werden bei den anstehenden Wahlen viele Überraschungen erleben“, erwartete Heibel Anfang Januar. „Doch ob diese Überraschungen bei den Wahlen im Jahr 2017 erneut zu Börsenturbulenzen führen, das bezweifle ich.“