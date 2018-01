Wo die Anleger 2018 die größten Chancen sehen

Abgefragt werden in der Handelsblatt-Umfrage nicht nur die Kurserwartungen der teilnehmenden Leser, sondern auch die ihrer Meinung nach wichtigsten Taktgeber an den Börsen. Einig sind sich die Befragten diesmal erneut bei der Bedeutung der Geldpolitik: Mit 71 Prozent wird der Europäischen Zentralbank genau wie im Vorjahr die maßgebliche Rolle für die zu erwartende Aktienmarktentwicklung zugeschrieben. Kaum jemand unterschätzt die Bedeutung der Notenbanker.

„Kein Wunder, hängt die europäische Wirtschaft doch schon seit vielen Jahren am Tropf der Liquiditätsspritzen durch die EZB“, sagt Heibel. Der Glaube, auch ohne diese exzessive Geldausweitung wirtschaften zu können, sei verloren gegangen. Das internationale Wachstum schwappe nach Europa über und die EZB ist unter Zugzwang, die Geldflutung schneller zurückzuführen, als sie dies derzeit beabsichtigt.

EZB-Chef Mario Draghi wird Anfang 2019 abgelöst, im Jahr 2018 dürften die Rangeleien um seinen Nachfolger zunehmen. Bundesbankchef Jens Weidmann werden gute Chancen zugesprochen. Experten zufolge werde er die ultralockere Geldpolitik wohl schneller beenden, als Draghi das lieb sein dürfte.

Und je nachdem, wie dieser anstehende Wandel in der EZB kommuniziert wird, dürften die Finanzmärkte mehr oder weniger nervös reagieren. Die Niedrigzinsphase muss irgendwann einmal enden, daran zweifelt niemand. Umstritten ist allerdings, wie stark dieses Ende Rücksicht auf die Finanzmärkte nehmen wird.

Nur als etwa halb so wichtig wie die EZB-Politik schätzen Umfrageteilnehmer derzeit die Europapolitik ein. So scheinen die Wahlen in Italien, der Weg in eine Bankenunion, ein eigener EU-Haushalt und weitere EU-Themen Anleger kaum auf Beachtung zu stoßen.

In welchem Bereich erwarten Sie den Tiefstkurs in den nächsten 12 Monaten? Angaben in Prozent



Auch die Ölpreisentwicklung wird als nicht ausschlaggebend betrachtet. „Ich würde dieser Ansicht widersprechen, da wir durch den in den vergangenen Monaten stark angestiegenen Ölpreis schon bald höhere Inflationsraten sehen werden, was den Druck auf die EZB, die ultralockere Geldpolitik zu beenden, weiter erhöhen wird“, gibt Marktbeobachter Heibel zu bedenken.

An die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten Donald Trumps habe man sich offensichtlich gewöhnt. Auch die auf Eis liegenden Beziehungen zu Russland störten kaum jemanden. Und den Problemen bei der Regierungsbildung in Deutschland würden Anleger kaum eine Bedeutung für die Börsen zumessen. Daher könne sich der Sentiment-Spezialist gut vorstellen, dass gerade diese drei Themen Überraschungen für das Börsenjahr 2018 bereithalten.

Trotz ihres nur verhaltenen Optimismus für Dividendenpapiere erwarten Anleger wie schon 2017 nur bei Immobilien ähnlich hohe Investmentchancen wie am Aktienmarkt. Daneben trauen die befragten Investoren auch Industriemetallen und Nahrungsmittel-Rohstoffen einiges zu. Doch unter dem Strich sehen sie die Chancen hier trotzdem lediglich bei 50 Prozent, was die große Skepsis widerspiegelt, die gegenüber den Finanzmärkten besteht.

Rohöl- sowie Gas-Investitionen folgen mit deutlichem Abstand - und Edelmetallen attestiert für 2018 nur eine Minderheit interessante Renditechancen. Insbesondere die große Anzahl derer, die sich zu Edelmetallen gar keine Meinung gebildet hat, deutet darauf hin, dass Edelmetalle inzwischen außer Mode sind. Auch Unternehmens- und Staatsanleihen bleiben nach Meinung der Handelsblatt-Leser in den kommenden zwölf Monaten unattraktiv.

Heibels Resümee aus Sentiment-Sicht: Anleger sollten im neuen Börsenjahr den Mut aufbringen, ab und zu auch auf das Unerwartete zu setzen.