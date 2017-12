China und USA als Unsicherheitsfaktoren

Mit weiterer Unterstützung rechnen die Experten auch durch die Notenbanken. Angesichts des überschaubaren Inflationsdrucks wird die Geldpolitik im Euro-Raum nach Einschätzung der DZ-Bank-Analysten auch 2018 expansiv bleiben. „Die EZB ist in ihrer starren Ausrichtung auf das Zweiprozentziel gefangen. Sie wird die geldpolitische Wende daher weiter hinauszögern. Die angekündigte Reduktion des Kaufprogramms ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus“, meint DZ Bank-Chefvolkswirt Stefan Bielmeier. Auf der Zinsseite erwartet er erst in der ersten Jahreshälfte 2019 Bewegung. Solange die Zinsen niedrig bleiben, rechnet die DZ Bank nicht mit größeren Korrekturen an den Aktienmärkten.

Gegenwind fürchten die Volkswirte allerdings, falls es doch zu einer schneller steigenden Inflation kommt als bislang angenommen: „Wenn der Preisdruck stärker als erwartet zunehmen sollte, könnten sich die Notenbanken zu einem aggressiveren Ausstieg aus ihrer nach wie vor expansiven Geldpolitik gedrängt fühlen – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung weltweit“, sagt Stefan Schneider, Chefökonom für Deutschland bei Deutsche Bank Research.

Doch auch ohne ein mögliches Überschießen der Inflation sei an den Kapitalmärkten im kommenden Jahr mit stärkeren Schwankungen zu rechnen: Unruhepotenzial bieten nach Ansicht der Deutschen Bank unter anderem geopolitische Faktoren, wie eine Verschärfung des Konflikts mit Nordkorea, sowie politische Risiken in Europa.

Martin Lück, leitender Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Blackrock, weist in dem Zusammenhang auf die vermutlich im März anstehenden Wahlen in Italien hin und darauf, dass sich auch in Deutschland die Regierungsbildung noch bis Ostern hinziehen könnte. „Zwei der drei größten Volkswirtschaften in der Euro-Zone bleiben damit unsichere Kantonisten“, meint er. Im Herbst müsse zudem der Brexit-Deal für die Umsetzung Ende März 2019 in trockenen Tüchern sein, und am 6. November stehen in den USA Kongresswahlen an. Von der US-Steuerreform erwartet er indes „nur sehr moderate Wachstumsimpulse“.

„Auch ein stärkerer Wachstumsrückgang in China könnte dämpfenden Einfluss auf die Weltkonjunktur haben“, ergänzt Axel Angermann, Chefvolkswirt vom Investmenthaus Feri. Die DZ Bank sieht ebenfalls „immense politische Risiken“, so Chefvolkswirt Bielmeier. Doch viele Unsicherheitsfaktoren, wie etwa die Handlungen von US-Präsident Donald Trump und die neue chinesische Wirtschaftspolitik, seien für die meisten Unternehmen bisher folgenlos geblieben. „Dies kann sich schnell ändern, denn bislang haben die Märkte die politischen Risiken nicht einmal annähernd eingepreist – auch weil sie schlicht unkalkulierbar sind“, betont Bielmeier. Das Aktienjahr 2018 könnte also durchaus bei einigen Anlegern für Aufregung sorgen. Doch insgesamt stehen die Zeichen gut, dass es auch wieder ein erfolgreiches Jahr wird.