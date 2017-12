Jubelstürme auf Trump

Mit ihrer Skepsis steht Morgan Stanley recht isoliert da. Die meisten Banken gehen immer noch von sechs Prozent Kurssteigerungen und mehr aus. Nach Schätzungen von JP Morgan Chase etwa wird der S&P 500 im kommenden Jahr um mehr als zehn Prozent auf 3000 Punkte klettern. Die Steuerreform schaffe ein „Goldlocken-Umfeld“, schreibt die Bank.

Auch Steve Chiavarone, Portfolio-Manager von Federated Investors, sieht den S&P 500 im kommenden Jahr über der 3000-Marke. US-Konzerne hätten im laufenden Jahr zweistellige Wachstumsraten ganz „ohne einen Cent Anreiz“ geschafft. Die Steuerreform und die Deregulierung der Trump-Regierung kämen da „noch oben drauf“. Auch Martin Lück, Chefanlagestratege Deutschland beim US-Fondsriesen Blackrock, hatte jüngst gesagt: „Opportunistisch muss man wegen der US-Steuerreform erst mal US-Aktien kaufen.“

Bei der Auswahl einzelner Aktien sollten Anleger darauf achten, wie amerikanisch das Unternehmen ist und wie viele Steuern es bisher in den USA gezahlt hat. Denn: Wer stark in Amerika produziert und verkauft, kann sich am meisten über die jüngsten Steuersenkungen freuen. Analysten von JP Morgan haben eine Liste mit denjenigen zehn Unternehmen erstellt, die am meisten von der Steuerreform investieren. Dazu gehört der Börsenbetreiber CBOE Global Markets ebenso wie die Eisenbahngesellschaft CSX Corp, die Hotel-Kette Hilton und die auf den US-Markt fokussierte Fluggesellschaft Southwest Airlines.

Tatsächlich können amerikanische Airlines angesichts der Steuersenkungen in Jubelstürme ausbrechen. Ed Bastian, CEO von Delta Airline, rechnet im kommenden Jahr mit einem Gewinnsprung von bis zu 19 Prozent. Außerdem werden die Amerikaner mehr Geld übrig haben – und damit wahrscheinlich auch mehr reisen.

Aktien aus dem Energie-Sektor – eine Branche, die Trump eigentlich am Herzen liegt – kommt die Reform überraschenderweise nicht direkt zugute. Öl- und Gas-Konzerne zahlen zwar theoretisch hohe effektive Steuerquoten. Da viele von ihnen zuletzt kaum profitabel wirtschaften konnten, sind die Vorteile der Reform für sie überschaubar.

Bei aller Zuversicht ist bei den Prognosen jedoch Vorsicht geboten. Im vergangenen Jahr lagen alle Experten mit ihren Erwartungen hochgradig daneben. Keine einzige Bank hatte Bloomberg zufolge damit gerechnet, dass der S&P 500 um ein Fünftel zulegt. Im Schnitt lag die Erwartung bei fünf Prozent, in der Spitze bei zwölf. Man weiß eben nie, was die After-Party bringt.