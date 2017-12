Die Gewinne schmelzen

Die Abwertung erklärt sich vor allem durch die hohe Inflation: Der Staat ist pleite. Deswegen lässt die Zentralbank ständig neue Banknoten drucken, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Wie hoch die Inflation nun ist, darüber herrscht kein Konsens – die Zentralbank veröffentlicht schon lange keine Makro-Daten mehr: Der Ökonom Steve Hanke gibt die Jahresinflation auf 2588 Prozent an. In Venezuela selbst rechnen unabhängige Ökonomen die Inflation anhand der Preisentwicklung für lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen auf 2130 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten hoch.

Berücksichtigt man also die Abwertung plus die Inflation, dann schmilzt der Wert der Aktien genauso wie der Indexgewinn schnell zusammen. Dennoch stellt sich die Frage, warum in der kollabierenden Wirtschaft immer noch Aktien gekauft werden. Nachdem die Linksregierungen seit fast zwei Jahrzehnten die Privatwirtschaft weitgehend enteignet und verstaatlicht haben, sind nur noch 14 Unternehmen an der Börse gelistet. Übrig geblieben für den Handel sind fast nur noch Banken, etwa Banco de Venezuela, Mercantil und Provincial. Und ihnen geht es blendend, weil sie einem kredithungrigen Staat zu hohen Zinskonditionen Geld leihen.

Der Grund für das Interesse der Investoren an der Börse ist: Der Aktienmarkt ist eine der wenigen Möglichkeiten, Bolivar vor dem Wertverfall zu retten. Ausländische Investoren können am falschen venezolanischen Börsenboom nicht teilnehmen – selbst wenn sie es wollten. Die Aktien der sechs venezolanischen Unternehmen, die als ADR (American Depository Receipts) an der Börse in New York gelistet waren, werden dort nicht mehr gehandelt. Sie waren zuletzt sowieso nur noch im außerbörslichen Handel zu bekommen.

Doch jetzt lassen US-Investoren und Banken die Finger gänzlich von den Papieren: Die USA haben nach den manipulierten Wahlen in Venezuela Ende August Sanktionen verhängt. Seitdem ist es amerikanischen Banken verboten, venezolanische Aktiva zu kaufen. Neben Bonds gehören auch Aktien dazu.