Geopolitische Risiken kehren zurück

4. Die Rückkehr der geopolitischen Risiken

Viel eher könnten da schon geopolitische Risiken 2018 den Ölpreis beeinflussen – und zwar zu Ungunsten der Verbraucher. Wie das aussehen kann, zeigt der Jahresbeginn: Die jüngsten Aufstände im Iran haben bei Ölinvestoren die Furcht vor Einschränkungen des Ölangebots geschürt. Kein Wunder: Mit 3,8 Millionen Barrel pro Tag produziert das Land knapp vier Prozent des weltweiten Angebots. Der Iran ist der drittgrößte Förderstaat der Opec.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent hat sich seit Ausbruch der Proteste um mehr als einen Dollar auf 68 Dollar verteuert. Dabei gibt es bislang keine Beeinträchtigungen der Ölproduktion oder gar Beschädigungen der Ölinfrastruktur. Es sei ohnehin unwahrscheinlich, dass die Förderung eingeschränkt würde, schätzen Experten. Schließlich sei es im Interesse aller – der aktuellen Regierung wie der Demonstranten –, dass Iran weiter Öl fördert und verkauft, sagt Spencer Welch, Ölstratege vom Analyseunternehmen IHS Markit. „Dennoch: Geopolitische Spannungen sorgen derzeit für einen Aufschlag von fünf bis zehn Dollar gegenüber dem Ölpreis, der fundamental gerechtfertigt wäre.“

Nachdem die Geopolitik in den vergangenen Jahren am Ölmarkt kaum eine Rolle gespielt habe, sei sie nun zurück: Nicht nur im Iran, sondern auch im Nordirak, in Libyen, Nigeria und Venezuela mache sich ihr Einfluss bemerkbar. Auch die zunehmenden Spannungen zwischen den beiden Ölmächten Saudi-Arabien und Iran, die sich im vergangenen Jahr nicht zuletzt im Konflikt um die Katar-Blockade offenbarten, bereitet Beobachtern Kopfzerbrechen.

Der Start ins Jahr 2018 zeigt, dass die Wogen auf dem Ölmarkt wohl eher noch höher schlagen könnten, als sich alsbald zu glätten. Die Geopolitik ist ein unberechenbarer Faktor, der den Ölpreis in diesem Jahr trotz aller Stabilitäts-Vorzeichen nach oben treiben könnte.



