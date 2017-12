Kommunen als Verursacher des Wohnungsmangels

Die Mietervertreter stemmen sich der Wohnraumverteuerung so gut es geht entgegen. So ruft Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mietervereins Hamburg, kürzlich im „Immobilienbrief Hamburg“ Mieter dazu auf, keine Mieterhöhung ungeprüft zu akzeptieren. „Jede unberechtigte Mieterhöhung benachteiligt nicht nur den unmittelbar betroffenen Mieter, sondern führt auch dazu, dass die überhöhten Mieten die Grundlage des nächsten Mietspiegels bilden und damit ursächlich für den starken Anstieg der ortsüblichen Miete in Hamburg sind.“

Als Maßnahme gegen die nachfragebedingt rasant steigenden Mieten in den Metropolen fordert Reiner Braun, Vorstand des Marktforschungsunternehmens Empirica, das Leben auf dem Land attraktiver zu gestalten. Bedürftigen Mietern in den Städten sollte durch zusätzliches Wohngeld unter die Arme gegriffen werden, gestaffelt nach Wohnfläche pro Kopf und verbunden mit Einkommensgrenzen.

Als Verursacher des Wohnungsmangels hat die Branche die Kommunen ausgemacht. Der Vorwurf, Städte und Gemeinden stellten zu wenig Bauland zur Verfügung und bearbeiteten Bauanträge zu langsam, wird 2018 bestehen bleiben. Dass mit dem wenigen Bauland heftig spekuliert wird, beklagt die Branche weniger laut. „Die Folgen eines Wartens auf weiter steigende Preise ist, dass wir in Großstädten zu wenige und in der Regel sehr teure Grundstücke für den Wohnungsbau haben“, analysiert Matthias Waltersbacher, Wohnungsmarktexperte des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die Folgen der Spekulation. Wie heftig auf steigende Grundstückspreise gewettet wird, belegen amtliche Zahlen: So ist seit dem Jahr 2000 der Durchschnittspreis je Quadratmeter Bauland in Deutschland insgesamt um 46 Prozent gestiegen. Wohnimmobilien verteuerten sich aber nur um gut 25 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren legten die Baulandpreise mit etwa fünf Prozent jährlich ebenfalls stärker zu als die Preise für Wohnimmobilien, die nur um vier Prozent pro Jahr stiegen.

Mit hochschießenden Grundstückspreisen werden Häuslebauer auch im nächsten Jahr weiter kämpfen. Bauen wird noch teurer werden. Die potenziellen Hausbesitzer sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass im Bundestagswahlkampf gemachte Vorschläge zu ihrer Förderung alsbald umgesetzt werden.

Denn womöglich ist erst an Ostern eine neue Regierung gebildet. Die Vorschläge aus der Wahlkampfzeit reichen von jährlich 1.200 Baukindergeld pro Kind der CDU über gestaffelte Eigenkapitalzuschüsse der SPD von 20.000 Euro bis zu 500.000 Euro Freibetrag auf die Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb einer Privatperson.

Völlig desillusionierend für potenzielle Eigenheimbesitzer ist die Abschätzung der Folgen einer Förderung durch die Konrad Adenauer Stiftung: „Eine finanzielle Förderung für alle Haushalte kann durch stärkere Nachfrage zu weiteren Preissteigerungen führen.“ Das Institut beruft sich auf Erfahrungen mit der inzwischen eingestellten Eigenheimförderung. Die wurde von Bauträgern vielfach in die Preise einkalkuliert. The same procedure as every year.