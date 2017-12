Preise in kleineren Städten sind weniger stark gestiegen

Charakterisierung der regionalen Wohnungsmarkttypen Top-Sieben Anzahl: 7

Beispiele: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart

Charakteristika: sehr starke Bevölkerungszunahme, durchschnittliche Angebotsentwicklung, extremer Wohnungsnachfrageüberhang (38 Prozent der Wohnungsbaulücke seit 2011), sehr starkes Beschäftigungswachstum, höchste Arbeitsplatzdichte, sehr große Kaufkraft Quelle: Prognos 2017

Sehr angespannte Wohnungsmärkte (B-Standorte) Anzahl: 35

Beispiele: Münster, Freiburg, Karlsruhe, Leipzig, Potsdam, Darmstadt, Fürstenfeldbruck, Offenbach, Ulm, Regensburg, Trier

Charakteristika: starkes Bevölkerungswachstum insb. durch Zuzug, höchste relative Angebotsentwicklung (3,3 Prozent), deutlicher Nachfrageüberhang führt zu geringem Deckungsgrad (46 Prozent), sehr hohe Arbeitsplatzdichte und starke Beschäftigungsentwicklung, deutlich erhöhte Kaufkraft

Angespannte Wohnungsmärkte (C-Standorte) Anzahl: 96

Beispiele: Dresden, Erfurt, Kiel, Schwerin, Ravensburg, Freising, Emsland, Harburg, Mainz-Bingen, Neuss

Charakteristika: Deutlicher Anstieg der Haushaltsentwicklung, überdurchschnittliche Angebotserweiterung, verringerter Deckungsgrad (64 Prozent) der Wohnungsnachfrage seit 2011, hohe Arbeitsplatzdichte und überdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung, durchschnittliche Kaufkraft

Relativ ausgeglichene Wohnungsmärkte Anzahl: 93

Beispiele: Dortmund, Rostock, Solingen, Soest, Verden, Fulda, Waldshut, Germersheim, Havelland

Charakteristika: Durchschnittlicher Anstieg der Haushaltsentwicklung sowie des Wohnungsbestands, relativ ausgeglichener Deckungsgrad von 90 Prozent, durchschnittliche Kaufkraft, leicht überdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung

Wohnungsmärkte mit stagnierender Nachfrage Anzahl: 101

Beispiele: Hildesheim, Celle, Duisburg, Höxter, Ostholstein, Hof, Chemnitz, Oder-Spree

Charakteristika: Stagnierende Wohnungsnachfrage bei leichter Zunahme des Angebots, Deckungsgrad von über 100 %, geringe Arbeitsplatzdichte, leicht unterdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung sowie geringe Kaufkraft

Wohnungsmärkte mit rückläufiger Nachfrage Anzahl: 70

Beispiele: Uckermark, Gera, Goslar, Kyffhäuserkreis, Anhalt-Bitterfeld, Pirmasens, Herne, Vogtland

Charakteristika: Rückläufige Wohnungsnachfrage und Angebotsüberhang, keine Wohnungsbaulücke, Abwanderung, geringe Arbeitsplatzdichte und deutlich unterdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung sowie sehr geringe Kaufkraft

Die Wohnungsknappheit ist schon seit einer Weile kein alleiniges Phänomen der Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. In Regionalzentren, insbesondere wenn sie beliebte Universitätsstädte sind wie etwa Freiburg und Regensburg, gehört Wohnungsnot längst zum Alltag und hat diese Städte schon jetzt zu den teuersten Pflastern Deutschlands gemacht. Doch das Problem verbreitet sich. Generell stiegen jetzt auch in den sogenannten B-Städten die Preise und Mieten, weil der Zuzug dort zunimmt, beobachtet Reiner Braun, Vorstand des Marktforschungsunternehmens Empirica. Der Zuzug dort sei sowohl die Folge einer Ausweichreaktion aus den als zu voll und zu laut empfundenen A-Städten als auch aus dem weniger attraktiven Umland.

Wenngleich viele Investoren diesem Trend offensichtlich nicht trauen. „Auffällig ist, dass die Preise in mittleren und kleineren Städten schon im vergangenen Jahr nicht mehr so stark gestiegen sind wie 2016“, sagt Kai Wolfram, Geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens Engel & Völkers Investment Consulting. Eine Investorenumfrage habe ergeben, dass die Kapitalanlagen in den sogenannten B-Städten als nicht mehr so sicher wie im Vorjahr eingeschätzt werde. Aber die Konsequenz ziehen wollen die Anleger offensichtlich nicht: „Obwohl gerade in den mittelgroßen Städten Gewinne durch Verkäufe mitgenommen werden könnten, wollen unsere Kunden eher weiter zukaufen als verkaufen.“ Weiterhin stellte sich in der Umfrage heraus, dass die Investoren die höchsten Mietsteigerungen mit durchschnittlich 3,5 Prozent in den Metropolen erwarten. „Käufer an B- und C-Standorten kalkulieren gegenwärtig mit einem Plus von drei Prozent“, ergänzt Wolfram.

So sehr sich Wohnungseigentümer über höhere Mieten freuen, so sehr grämen sich Mieter. Die Zahl derer, die von den steigenden Mieten an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit gebracht werden, nimmt zu. Versuche der Politik, den Mietanstieg zu bremsen, sind misslungen. Die Mietpreisbremse, die es Vermietern untersagt, bei Wiedervermietung die Miete um mehr als zehn Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete anzuheben, ist von mehreren Immobilienökonomen als wirkungslos entlarvt worden. Doch für Mieter auf die Einhaltung zu pochen, wird zusätzlich durch die jüngsten Gerichtsurteile erschwert. So erklärten Richter des Landgerichts Berlin die Mietpreisbremse für verfassungswidrig. Nun muss das Bundesverfassungsgericht das Gesetz überprüfen.

Als Maßstab für die ortsübliche Vergleichsmiete dient in den meisten Städten der Mietspiegel, der von Mietern und Vermietern unabhängig von der Mietpreisbremse zur Orientierung herangezogen wird. Die Mietspiegelmieten steigen weiter, zeigen Statistiken des Analysehauses Forschung und Beratung (F+B): „Die durchschnittliche Mietsteigerung vom Vormietspiegel zum aktuell gültigen Mietspiegel beträgt 2017 in allen Städten mit Mietspiegeln durchschnittlich 2,1 Prozent“, stellen die Mietspiegelexperten fest. Der Wert liege um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum.

Diese Steigerungsraten klingen wenig spektakulär. Das liegt daran, dass in diese Erhebung im Unterscheid zu den meisten anderen Statistiken nicht nur die vor allem in den Metropolen stark steigenden Neuvertragsmieten, sondern auch die weniger flott kletternden Bestandsmieten einfließen. Die Beobachtung dieser Vergleichsmieten hilft nach Ansicht der Marktforscher, die Entwicklung der nachhaltig erzielbaren Mieten realistischer einzuschätzen. Tatsächlich nutzen Wohnungseigentümer vornehmlich Mieterwechsel zur Mieterhöhung. Insofern können die häufig publizierten hohen Steigerungsraten der Quadratmetermieten bei Neu- und Wiedervermietung Käufer von Kapitalanlagewohnungen zu unrealistisch hohen Renditeerwartungen verleiten.