Mietshäuser Etwa die Hälfte der deutschen Haushalte wohnt zur Miete. (Foto: dpa)

DüsseldorfAn Silvester ist es wieder soweit: Im Sketch „Dinner for One“ wird Butler James einmal mehr auf mehreren TV-Kanälen Miss Sophie fragen: „The same procedure as last year?“ Und sie wird wie immer antworten: „Same procedure as every year.“ So kurz und treffend wie Miss Sophie könnten Immobilienexperten auch ihre Antwort auf die Frage halten, was potenzielle Häuslebauer und Wohnungskäufer 2018 erwartet. Sie müssen ihre Vorjahresprognosen kaum abwandeln.

„Im nächsten Jahr wird die Wohnungsnachfrage in den prosperierenden Großstädten und Ballungsräumen unverändert hoch sein. Mittelfristig ist hier mit weiterem Bevölkerungszuwachs sowie steigenden Haushaltszahlen zu rechnen“, sagt Maike Brammer, Leiterin der Marktanalyse des Maklerhauses Engel & Völkers Commercial. Die Neubautätigkeit decke nach wie vor nicht den wachsenden Bedarf an Wohnungen ab, referiert sie die Einschätzung der Immobilienwirtschaft. „Und – für Käufer von Anlageimmobilien besonders wichtig – die Mieten werden an diesen Standorten weiter steigen, wenn auch mit gebremster Dynamik“, ergänzt Brammer.

Deutschland ist ein Mieterland. Nur rund die Hälfte der Deutschen Haushalte lebt im Eigentum. Und es ist zugleich auch ein Vermieterland. Denn Konzernen wie Vonovia mit mehreren Hunderttausenden Wohnungen zum Trotz – von den gut 23 Millionen Mietwohnungen in Deutschland werden etwa 15 Millionen von Amateuren mit einer oder wenigen Wohnungen vermietet.

Dass die Mieten weniger stark steigen sollen, war auch in Ausblicken auf 2017 zu lesen, bewahrheitete sich aber erst in den vergangenen drei Monaten. Doch immer noch geht die Schere zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt weiter auf. Aus dem zuständigen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit stammt die Einschätzung, dass in Deutschland jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden müssten, um die Nachfrage zu befriedigen. Wenn sich der Trend dieses Jahres bei den Baugenehmigungen im Jahr 2018 fortsetzt, wird der Mangel noch größer. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind die Baugenehmigungen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres rückläufig. Isoliert man aus der amtlichen Statistik die Baugenehmigungen, die allein auf den Wohnungsneubau entfallen, ergibt sich für die ersten zehn Monate ein Rückgang von gut vier Prozent auf rund 247.500.

Auf das Gesamtjahr gesehen steuert Deutschland in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2008 auf einen Rückgang der Bewilligungen von Neubauwohnungen zu. Im Gesamtjahr 2016 wurden von den Bauämtern Anträge für rund 317.000 neue Wohnungen positiv beschieden. Da die Baufertigstellungen hinter den Genehmigungen hinterherhinken, steigt die Differenz zwischen Angebot und Bedarf weiter.