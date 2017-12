Stärkere Schwankungen erwartet

Die fallenden Kurse stören nur die Anleger nicht, die Anleihen kaufen, bis zur Fälligkeit halten und somit Kursverluste aussitzen. Doch Buy-and-Hold lohnt sich bei Bonds immer noch nicht. Wer jetzt noch zehnjährige Anleihen kaufen und bis zur Fälligkeit halten will, bekommt in Deutschland dafür nur 0,4 Prozent Rendite pro Jahr. Das lohnt sich angesichts der Inflationsrate von zuletzt 1,8 Prozent ganz und gar nicht. Bis Ende des Jahres rechnen Volkswirte mit einem Anstieg der zehnjährigen Bund-Rendite auf 0,9 Prozent. Auch in den Euro-Randländern gibt es für Einsteiger nicht mehr viel Rendite. Zehnjährige Staatsbonds rentieren in Spanien mit 1,5 Prozent, in Italien sind es 1,9 und in Portugal 1,7 Prozent. Lediglich in Griechenland gibt es noch vier Prozent – das Land ist aber nach wie vor auf Hilfen der europäischen Partner angewiesen.

Unternehmen haben die Investoren am Anleihemarkt mit Blick auf die Rendite ebenfalls auf Diät gesetzt. Wer jetzt noch Unternehmensanleihen mit ordentlicher Bonität kauft, bekommt dafür im Schnitt gerade mal eine Rendite von 0,7 Prozent. Der Renditeaufschlag zu Bundesanleihen ist auf 0,8 Prozentpunkte gesunken und liegt damit so niedrig wie seit zehn Jahren nicht. „Der zurzeit geringe Risikoaufschlag bei Staatsanleihen dürfte sich ausweiten“, ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkundenstrategie bei der Deutschen Bank, überzeugt. Auch Pieter Jansen, Stratege bei NN Investment Partners sieht die Gefahr von steigenden Risikoprämien bei Unternehmensanleihen. Dabei müssen sich Anleger im neuen Jahr auch bei Firmenbonds auf stärkere Schwankungen einstellen als 2017. Das gilt laut Stephan von der Deutschen Bank vor allem ab dem nächsten Sommer, wenn die Diskussionen über das Aus der EZB-Anleihekäufe nach dem September 2018 hochkochen.

In den USA sind die Renditen zwar schon höher als im Euro-Raum, aber attraktive Einstiegschancen sehen Strategen auch hier nicht. Das gilt vor allem für Privatanleger, die Währungsrisiken nicht absichern. Zwar rechnen die meisten Devisenanalysten damit, dass der Dollar in diesem Jahr zum Euro steigt. Das hatten sie bereits für 2017 Jahr vorausgesagt – doch der Dollar brach zum Euro auf Jahressicht um mehr als elf Prozent ein.

Dabei rechnen Ökonomen auch in den USA im nächsten Jahr mit leicht steigenden Anleiherenditen und damit fallenden Kursen. Laut Prognosen wird die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen 2018 von zuletzt 2,5 Prozent auf knapp drei Prozent steigen. Viel hängt davon ab, wie stark die US-Notenbank die Leitzinsen weiter erhöht. In diesem Jahr hat sie den Leitzins in drei Schritten auf ein Band zwischen 1,25 bis 1,5 Prozent angehoben. Für das kommende Jahr hat die US-Notenbank drei weitere Zinsschritte avisiert.

In diesem Umfeld schlägt die Stunde der Strategen. Geld lässt sich am Bondmarkt nur noch verdienen, wenn man viele verschiedene Anleihen mixt, riskantere Zinspapiere von schwachen Schuldnern beimischt und kurzfristig erzielte Gewinne schnell realisiert, also Anleihen verkauft. In großem Stil können das nur aktive Fondsmanager. Bei den Fonds zehren allerdings die Gebühren an der Rendite – und große Gewinne gibt das Umfeld einfach nicht her. Auch bei Rentenfonds müssen sich Anleger somit auf Magerkost einstellen.