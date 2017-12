Warum Experten jetzt von europäischen Zyklikern abraten

Im bisherigen Jahresverlauf kletterte der Euro Stoxx 50 in der Spitze um mehr als zwölf Prozent. Der Dax sogar um bis zu 18 Prozent – und damit deutlich kräftiger als es die meisten Geldhäuser zuvor bei ihren Zwölf-Monats-Prognosen für wahrscheinlich hielten. So hatten im vergangenen Dezember 29 vom Handelsblatt befragte Banken einen Dax-Stand für Ende 2017 von durchschnittlich nur 11.724 Punkten vorhergesagt. Das entsprach damals einem Aufwärtspotenzial von nicht einmal zwei Prozent. Mehrere Geldhäuser wie etwa die Deutsche Bank, die DZ Bank und auch öffentliche Finanzinstitute hatten sich deshalb dazu durchgerungen, ihre ursprünglichen Prognosen teils wiederholt nach oben anzupassen.

Unterschätzt hatten die meisten Experten die Dynamik des Wachstums in den entwickelten Volkswirtschaften. Selbst im lange kriselnden Euro-Raum zeigt sich mittlerweile ein breiter Aufschwung. „Die Kursanstiege in diesem Jahr sind vor allem auf die Unternehmensgewinne zurückzuführen“, sagt Christian Heger, der Chefanlagestratege bei HSBC Global Asset Management.

Laut Beobachtungen der Fondsgesellschaft Comgest sei 2017 auf der Unternehmensseite nicht nur das erste Jahr mit einem Anstieg der Gesamtumsätze seit 2012 gewesen, sondern habe zudem ein besonders kräftiges Wachstum aufgewiesen. „Das Plus von sechs Prozent ist das viertstärkste jährliche Wachstum seit der Jahrtausendwende“, sagt Franz Weis. „Die Gewinne in den Sektoren Energie, Bergbau und Finanzen erholten sich von Rekordtiefständen, während die Gewinne je Aktie für Europa auf insgesamt über 20 Prozent anstiegen.“

Vor allem stärker auf Konjunktureinflüsse reagierende Aktien haben sich in Europa in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich entwickelt: Ihr Vorsprung gegenüber ihren defensiven Pendants befindet sich laut Bloomberg in der Nähe des höchsten Stands seit sechseinhalb Jahren – vor allem infolge eines stärkeren globalen Wachstums und der Erwartungen von Konjunkturimpulsen der US-Regierung.

Doch das Blatt könnte sich 2018 wenden: So setzen einige Banken darauf, dass sich die Rally bei den zyklischen Aktien ihrem Ende nähert. Die Deutsche Bank und Morgan Stanley raten in ihren 2018-Ausblicken zu einer Untergewichtung von europäischen Zyklikern, einschließlich des Technologiesektors. Strategen beider Banken rechnen damit, dass die absehbare Abkühlung der chinesischen Wirtschaft und ein nachlassendes Wachstumstempo der globalen Einkaufsmanagerindizes dazu führen wird, dass Technologie- und Autoaktien zu den Sektoren gehören werden, die im kommenden Jahr unter Druck geraten könnten.

Morgan Stanley warnt zudem davor, dass zyklische Unternehmen besonders anfällig für eine Umkehr der sogenannten „Momentum-Trades“ sind. Diese zielen darauf ab, auf die Fortsetzung bestehender Markttrends zu wetten, und verzeichnen im auslaufenden Jahr ihren besten Lauf seit 2015. Einer Analyse der Bank zufolge gehören Rohstoffe, Halbleiter, Autos und Luxusgüter zu den europäischen Branchen, die in solchen Strategien derzeit überrepräsentiert sind.

„In Europa sind die Sektoren mit Momentum im Grunde Zykliker und Techwerte – das sind die Bereiche, in denen wir ziemlich besorgt sein würden“, warnte der in London ansässige Morgan-Stanley-Stratege Graham Secker jüngst in einer Mittelung an Kunden der US-Bank. Er prognostiziert eine bedeutende Branchenrotation, die vermutlich im nächsten Halbjahr einsetzen werde. Laut der Deutschen Bank deutet sich an, dass Zykliker gegenüber Defensivwerten bis zum ersten Quartal kommenden Jahres ein Abwärtspotenzial von etwa zehn Prozent aufweisen werden.

Zuversichtlich betrachtet Morgan Stanley dagegen beispielsweise europäische Energieaktien – gestützt durch steigende Ölpreise, höhere Gewinnrevisionen und Bewertungen, die noch nicht auf die bessere Fundamentaldaten reagiert hätten. Auch bei Banken und Versicherungskonzernen ist der Finanzriese optimistisch gestimmt.