 Anlegen 2018 - Teil 5 Aktien Emerging Markets: Die Party in den Schwellenländern geht weiter

Alibaba Der chinesische Internet-Riese Alibaba gehörte zu den stärksten Treibern im MSCI Emerging Market Index. (Foto: Reuters)

Frankfurt Wer zu Jahresbeginn in den Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets investiert hat, kann sich bis dato über einen satten Kursgewinn von mehr als 30 Prozent freuen. Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex Dax brachte es in diesem Jahr „nur“ auf ein Plus von etwa 14 Prozent und selbst für den Dow Jones ist 2017 trotz Rekordjagd bei einem Kurssprung von rund 25 Prozent Schluss. Zu den stärksten Treibern im MSCI Emerging Market Index gehörten asiatische Technologiewerte, darunter die chinesischen Internet-Riesen Tencent und Alibaba sowie Samsung aus Südkorea. Nach Ansicht zahlreicher Analysten dürfte sich das Investment in den Schwellenländern auch im kommenden Jahr lohnen – allerdings brauchen Anleger in diesen Ländern weiter gute Nerven, da es zu größeren Schwankungen kommen kann.

Zu den Schwellenländern zählen klassischerweise noch immer die „Bric“-Staaten – Brasilien, Russland, Indien und China. Geprägt wurde der Begriff vor mehr als 15 Jahren. Inzwischen entwickeln sich die Länder sehr unterschiedlich und Staaten wie Südkorea, Taiwan und Indonesien haben an Bedeutung gewonnen. Deutliche Verschiebungen zeigen sich auch in der Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets-Index. Neun der zehn größten Einzeltitel stammen aus Asien. Insgesamt machten chinesische Unternehmen zuletzt 30 Prozent des Index aus, rund 16 Prozent stammen aus Südkorea und elf Prozent aus Taiwan. Danach folgen Indien mit knapp neun und Brasilien mit rund sieben Prozent.

Auch die Gewichtung der Wirtschaftssektoren hat sich stark verändert: Energie- und Rohstofftitel machten vor zehn Jahren noch annähernd 40 Prozent des Index aus, Ende November waren es nur knapp 14 Prozent. „Die Gewichtungen von Informationstechnologie (IT)-Titeln und Konsumunternehmen nehmen hingegen stetig zu“, beobachtet Carlos von Hardenberg, Portfolio-Manager in der Emerging Markets-Gruppe des Vermögensverwalters Franklin Templeton. Der IT-Sektor hat mit knapp 30 Prozent aktuell das größte Gewicht. Der Anteil wächst nicht nur wegen der jüngsten Outperformance gegenüber dem Gesamtindex. Grund für die Verschiebungen sind insbesondere strukturelle Veränderungen in den Ländern.

Besonders stark zeigt sich der Wandel in China. „Das Land war lange Zeit die Werkbank der Welt, die sich auf billige Arbeitskräfte verließ. Dieses Wachstumsmodell gehört jedoch der Vergangenheit an“, sagt Emil Wolter, Portfoliomanager Emerging Markets bei der internationalen Fondsgesellschaft Comgest. Die chinesischen Arbeitskräfte seien nicht mehr billig und China wolle in den nächsten sieben oder acht Jahren in die Riege der Länder mit hohem Einkommensstatus aufsteigen. „Heutzutage werden in keinem Land der Welt mehr Roboter verkauft, China hat weltweit die meisten Internetnutzer, steht im globalen Vergleich bei Patentanträgen auf dem dritten Platz, hat die höchste Zahl an MINT-Universitätsabsolventen – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – und ist der größte Exporteur von Produkten mit hohem Mehrwert“, schwärmt Portfoliomanager Wolter. Auch die Innovationsfähigkeit verbessere sich laufend.

Chancen und Risiken für die deutsche Konjunktur Chance "Eurokurs" Vom vergleichsweise schwachen Euro profitieren vor allem exportorientierte Unternehmen. Waren „Made in Germany“ werden dadurch außerhalb des Euroraums billiger. Das kann die Nachfrage ankurbeln. Zudem steigen bei Umrechnung in Euro die im Ausland erzielten Erlöse.

Chance "Binnenwirtschaft" Angetrieben wird Europas größte Volkswirtschaft seit geraumer Zeit vor allem von der starken Nachfrage im Inland. Weil Sparbuch und Co. wegen der Zinsflaute kaum noch etwas abwerfen, sitzt vielen Verbrauchern das Geld locker. Zudem ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt historisch günstig. Im April sank die Zahl der Erwerbslosen auf den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 1991. Manche Unternehmen suchen inzwischen händeringend Mitarbeiter. Ökonomen erwarten, dass vor allem Konsum und Bauinvestitionen die Konjunktur im Gesamtjahr auf Wachstumskurs halten werden.

Chance "Niedrigzinsen" Die Zinsflaute beflügelt die Baubranche. Verbraucher nutzen die günstigen Finanzierungsbedingungen, um den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen - auch wenn die Preise vor allem in Ballungsräumen kräftig angezogen haben. „Die Erschwinglichkeit von Wohneigentum ist aufgrund zunehmender Einkommen und rekordniedriger Zinsen trotz der gestiegenen Immobilienpreise noch immer für viele gegeben“, argumentieren Helaba-Ökonomen. Zugleich investieren Anleger mangels lukrativer Alternativen verstärkt in Immobilien.

Chance "Weltwirtschaft" Der Exportweltmeister Deutschland profitiert von der Erholung der globalen Konjunktur. Im März kletterten die deutschen Ausfuhren auf den höchsten Monatswert seit 1950. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in diesem Jahr mit einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent nach 3,1 Prozent 2016. „Frühling liegt in der Luft und Frühling wird es auch in der Wirtschaft“, zeigte sich IWF-Chefin Christine Lagarde vor kurzem zuversichtlich.

Risiko "Inflation" Steigende Verbraucherpreise können die Konsumlust der Bundesbürger dämpfen. Im Ferienmonat April zog die Inflation getrieben von höheren Preisen für Energie und Urlaubsreisen nach ersten Zahlen auf 2,0 Prozent an. Ökonomen rechnen allerdings damit, dass sich die Teuerung wieder abschwächen wird. „Das Hoch bei den deutschen Inflationsraten dürften wir vorerst gesehen haben“, sagte DZ-Bank-Volkswirt Michael Holstein jüngst voraus.

Risiko "Zinswende" Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen erhöhen, könnte das die Konjunkturerholung abwürgen, denn Kredite für Verbraucher und Unternehmen würden dann teurer. Europas Währungshüter machten zuletzt jedoch keine Anstalten, ihre ultralockere Geldpolitik zu ändern. Aus Sorge vor einer Abwärtsspirale aus sinkenden Preisen und schrumpfender Wirtschaft (Deflation) flutet die EZB die Märkte mit Geld. Zwar seien Deflationsgefahren fast verschwunden, die Preisentwicklung brauche aber weiterhin Unterstützung durch die Geldpolitik, bekräftigte EZB-Präsident Mario Draghi.

Risiko "Protektionismus" Sorgen bereiten Ökonomen Abschottungstendenzen wichtiger Märkte - insbesondere der USA unter Präsident Donald Trump. Zwar ist nach Commerzbank-Einschätzung das Risiko eines Handelskrieges gesunken. Dies heiße aber nicht, „dass Trump sich von seinem zugkräftigsten Wahlkampfthema, dem Protektionismus, verabschiedet hat“. Die Welthandelsorganisation (WTO) warnt, die Unsicherheit über die Handelspolitik der großen Wirtschaftsmächte könnte die Erholung des Welthandels gefährden: „Unsicherheit friert Investitionen und Produktion ein“, erklärte WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo.

Risiko "Politische Krisen" Die Folgen des geplanten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) sind noch nicht absehbar. Im vergangenen Jahr war das Vereinigte Königreich mit gut 12 Prozent Anteil nach Frankreich (14,3 Prozent) der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Exporteure innerhalb der EU. In Frankreich indes setzte sich zwar der sozialliberale Emmanuel Macron in der Präsidentschaftswahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch. Ob der pro-europäische Politiker bei der Parlamentswahl im Juni eine ausreichende Mehrheit für seine Reformpolitik bekommt, ist jedoch fraglich.

Risiko "Exportstärke" Europas größte Volkswirtschaft verkauft seit Jahren deutlich mehr Waren ins Ausland als von dort eingeführt werden. Das ist vor allem US-Präsident Trump ein Dorn im Auge. Er drohte bereits mit Strafzöllen. Sein Finanzminister Steven Mnuchin forderte auf der IWF-Frühjahrstagung Ende April Berlin unmissverständlich auf, die Exportüberschüsse abzubauen. Auch die EU-Kommission, der IWF und Frankreichs künftiger Präsident Macron kritisieren den hohen Handelsüberschuss.

Von Ross Teverson, Chefstratege für Emerging Markets beim Vermögensverwalter Jupiter AM, kommen aber auch kritische Töne. Er halte China nach wie vor für einen „interessanten Markt, der bei einer selektiven Titelauswahl eine Reihe von strukturellen Wachstumschancen bietet“. Aber: Die Unternehmensverschuldung im Land sei in den letzten Jahren stark gestiegen. Diese Entwicklung werde das Wachstum im nächsten Jahr bremsen. Es sei aber extrem schwierig ist, das Timing vorherzusagen. Verglichen mit der Benchmark und den meisten anderen Schwellenländerfonds habe er im Jupiter-Portfolio chinesische Titel deshalb geringer gewichtet.