Alibaba-Chef Jack MA Der chinesische Internet-Riese Alibaba gehörte zu den stärksten Treibern im MSCI Emerging Market Index. (Foto: Reuters)

Frankfurt Wer zu Jahresbeginn in den Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets investiert hat, kann sich bis dato über einen satten Kursgewinn von mehr als 30 Prozent freuen. Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex Dax brachte es in diesem Jahr „nur“ auf ein Plus von etwa 14 Prozent und selbst für den Dow Jones ist 2017 trotz Rekordjagd bei einem Kurssprung von rund 25 Prozent Schluss.

Zu den stärksten Treibern im MSCI Emerging Market Index gehörten asiatische Technologiewerte, darunter die chinesischen Internet-Riesen Tencent und Alibaba sowie Samsung aus Südkorea. Nach Ansicht zahlreicher Analysten dürfte sich das Investment in den Schwellenländern auch im kommenden Jahr lohnen – allerdings brauchen Anleger in diesen Ländern weiter gute Nerven, da es zu größeren Schwankungen kommen kann.

Zu den Schwellenländern zählen klassischerweise noch immer die „Bric“-Staaten – Brasilien, Russland, Indien und China. Geprägt wurde der Begriff vor mehr als 15 Jahren. Inzwischen entwickeln sich die Länder sehr unterschiedlich und Staaten wie Südkorea, Taiwan und Indonesien haben an Bedeutung gewonnen. Deutliche Verschiebungen zeigen sich auch in der Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets-Index. Neun der zehn größten Einzeltitel stammen aus Asien. Insgesamt machten chinesische Unternehmen zuletzt 30 Prozent des Index aus, rund 16 Prozent stammen aus Südkorea und elf Prozent aus Taiwan. Danach folgen Indien mit knapp neun und Brasilien mit rund sieben Prozent.

Auch die Gewichtung der Wirtschaftssektoren hat sich stark verändert: Energie- und Rohstofftitel machten vor zehn Jahren noch annähernd 40 Prozent des Index aus, Ende November waren es nur knapp 14 Prozent. „Die Gewichtungen von Informationstechnologie (IT)-Titeln und Konsumunternehmen nehmen hingegen stetig zu“, beobachtet Carlos von Hardenberg, Portfolio-Manager in der Emerging Markets-Gruppe des Vermögensverwalters Franklin Templeton. Der IT-Sektor hat mit knapp 30 Prozent aktuell das größte Gewicht. Der Anteil wächst nicht nur wegen der jüngsten Outperformance gegenüber dem Gesamtindex. Grund für die Verschiebungen sind insbesondere strukturelle Veränderungen in den Ländern.

Besonders stark zeigt sich der Wandel in China. „Das Land war lange Zeit die Werkbank der Welt, die sich auf billige Arbeitskräfte verließ. Dieses Wachstumsmodell gehört jedoch der Vergangenheit an“, sagt Emil Wolter, Portfoliomanager Emerging Markets bei der internationalen Fondsgesellschaft Comgest. Die chinesischen Arbeitskräfte seien nicht mehr billig und China wolle in den nächsten sieben oder acht Jahren in die Riege der Länder mit hohem Einkommensstatus aufsteigen. „Heutzutage werden in keinem Land der Welt mehr Roboter verkauft, China hat weltweit die meisten Internetnutzer, steht im globalen Vergleich bei Patentanträgen auf dem dritten Platz, hat die höchste Zahl an MINT-Universitätsabsolventen – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – und ist der größte Exporteur von Produkten mit hohem Mehrwert“, schwärmt Portfoliomanager Wolter. Auch die Innovationsfähigkeit verbessere sich laufend.

Von Ross Teverson, Chefstratege für Emerging Markets beim Vermögensverwalter Jupiter AM, kommen aber auch kritische Töne. Er halte China nach wie vor für einen „interessanten Markt, der bei einer selektiven Titelauswahl eine Reihe von strukturellen Wachstumschancen bietet“. Aber: Die Unternehmensverschuldung im Land sei in den letzten Jahren stark gestiegen. Diese Entwicklung werde das Wachstum im nächsten Jahr bremsen. Es sei aber extrem schwierig ist, das Timing vorherzusagen. Verglichen mit der Benchmark und den meisten anderen Schwellenländerfonds habe er im Jupiter-Portfolio chinesische Titel deshalb geringer gewichtet.