Tencent und Alibaba überzeugen

Mit Blick auf einzelne chinesische Titel lobt James Syme, Portfoliomanager des JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund, besonders das Geschäftsmodell des Internetriesen Tencent, es sei „eines der stärksten der Welt“. „Obwohl der gesamte adressierbare Markt kleiner ist als der von Facebook, trägt das Kerngeschäft weiterhin zum Umsatzwachstum bei, ohne zu sehr von Werbung abhängig zu sein“, so Syme. Sehr gute Ergebnisse habe in den vergangenen beiden Quartalen auch der Handelskonzern Alibaba geliefert. Oberhalb des Niveaus von 180 Dollar pro Aktie hätten die Papiere aber „nur noch begrenztes Potential“. In Taiwan erscheine auch „die Bewertung von TSMC über dem 15-fachen künftigen Gewinn herausfordernd“. Allerdings sei nicht zu leugnen, dass das Unternehmen mit seinen Hochleistungschips einen Vorsprung habe und auch die Kapitalrendite beeindruckend hoch sei.

Bei der Vermögensverwaltung Columbia Threadneedle steht Asien momentan ebenfalls im Fokus. Der Favorit heißt hier allerdings Japan. „Wir haben unseren Ausblick für den japanischen Aktienmarkt von positiv (favour) auf sehr positiv (strongly favour) angehoben und damit unsere erste derartige Hochstufung eines Aktienmarktes vollzogen“, sagt Toby Nangle, Global Co-Head of Asset Allocation. Überzeugt hätten ihn die höhere Profitabilität der Unternehmen, Hinweise auf erfolgreiche Unternehmensreformen, solide Wachstumsaussichten und rückläufige politische Risiken. Zu den Regionen, die im aktuellen Umfeld am stärksten profitieren könnten, zählt er neben Japan auch Aktien aus Kontinentaleuropa und asiatischen Schwellenländern. „Für diese Märkte sind wir mit Blick auf 2018 am optimistischsten“, so Nangle.

Bei der Vermögensverwaltung Franklin Templeton bezeichnet Portfoliomanager Carlos von Hardenberg Asien sogar als „die aufregendste Region unter den Schwellenländern“. China, Südkorea, Indien, Taiwan aber auch Länder wie Indonesien würden eine Reihe von Chancen bieten. Trotzdem schaut er auch in andere Länder: „Da wir die Titel nach fundamentalen Aspekten auswählen, sind wir ebenso über einzelne Gelegenheiten in anderen Teilen der Welt erfreut, wie zum Beispiel in Russland, das kürzlich am Markt in Ungnade gefallen ist“, so von Hardenberg. Die Unbeliebtheit des Marktes habe zur Folge, „dass wir das Engagement in Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu Preisen erhöhen konnten, die wir als recht attraktiv erachtet haben“.

Ähnlich sieht Franklin Templeton die Chancen in Lateinamerika. Brasilien habe sich von einer langen Rezession erholt und steht vor einigen Herausforderungen, darunter die hohe Arbeitslosigkeit sowie umfangreiche Korruptionsskandale. „Wir beurteilen die Möglichkeiten in diesem Markt angesichts des neuen Reformeifers jedoch allgemein positiv. Darüber hinaus entdecken wir attraktive Anlagemöglichkeiten in anderen Ländern Lateinamerikas, insbesondere in Argentinien“, sagt von Hardenberg.

Auch Marco Herrmann, Geschäftsführer der Münchener Vermögensverwaltung Fiduka blickt optimistisch auf die Entwicklung von Schwellenländeraktien. „Wir sind in diesem Marktsegment weiter übergewichtet“, sagt er. „Obwohl insbesondere der asiatische Markt schon in diesem Jahr sehr gut gelaufen ist, erwarten wir für 2018 einen weiteren Anstieg.“ Während der Fokus aktuell auf China liege, habe auch Indien ein „riesiges Potential“. In Russland und Brasilien sei die Lage zuletzt schwierig gewesen. „Inzwischen bewegen sich die Märkte aber aus der Rezension heraus und legen ein stattliches Wachstum vor“, so Herrmann. „Dieser Trend dürfte sich auch im neuen Jahr fortsetzen.“