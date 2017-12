Volatilität gehört dazu

Auf Indien setzt auch Jupiter AM-Fondsmanager Avinash Vazirani: Die indische Wirtschaft werde 2018 voraussichtlich noch mit „kurzfristigen Unwägbarkeiten zu kämpfen haben“, da das Land die in den vergangenen zwölf Monaten umgesetzten Reformen verdauen müsse. Auch die bevorstehenden Kommunalwahlen dürften zur Marktvolatilität beitragen. „Geduld wird jedoch belohnt werden, da die Reformen die langfristige wirtschaftliche Zukunft Indiens stärken“, so Vazirani. Er glaubt sogar, „dass die Unternehmensergebnisse die Erwartungen der Analysten übertreffen werden“, denn mehrere Punkte des Reformprogramms würden zur Erhöhung der Rentabilität indischer Unternehmen beitragen.

Trotz individueller Akzente sind sich die Analysten insgesamt einig, dass Schwellenländeraktien auch 2018 attraktiv bleiben. „Verglichen mit ihren Pendants aus Industriestaaten sind die Bewertungen von Aktien aus Schwellenländern nach wie vor angemessen“, sagt Ross Teverson von Jupiter AM. Auch das längerfristige Risiko-Rendite-Profil dieser Märkte sei attraktiv. „Einige Wachstumstitel im Large-Cap-Segment erscheinen zwar mittlerweile recht teuer, doch auch 2018 lassen sich noch überzeugende Chancen finden.“ Das gelte insbesondere für das Small- und Mid-Cap-Universum und die Frontier-Märkte. Als gutes Zeichen wertet er außerdem, dass der Anteil der Schwellenländerunternehmen, die Dividenden ausschütten, inzwischen höher sei als in den Industriestaaten.

Auch Vermögensverwalter Jan van Eck empfiehlt: „Investoren sollten ihr Augenmerk 2018 vor allem auf die Aktienmärkte der Schwellenländer in Asien richten. Die Märkte dort „werden sich auch in den kommenden Jahren weiter prächtig entwickeln“. Angesichts der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre könnten Investoren glauben, dass sie zu spät zur Party kommen, „doch wir denken, dass diese noch Jahre weitergeht“, so van Eck. „In den Schwellenländern leben viele Menschen und die Wirtschaft ist sehr aktiv.“

Allerdings müssen sich Anleger in Schwellenländern grundsätzlich auf größere Marktschwankungen einstellen. So warnt etwa Frankling Templeton-Manager von Hardenberg vor Volatilität. Zum einen könnten die Investitionsströme die sich ständig ändernden Einstellungen zum wahrgenommenen Risiko widerspiegeln. Zum anderen würden weniger reife Märkte häufig sehr von Stimmungen geprägt. Skeptische Einstellungen könnten sich in diesen Ländern deshalb rasch im Aktienkurs widerspiegeln. Anleger sollten in diesen Märkten also eine zusätzliche Portion Gelassenheit mitbringen.