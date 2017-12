Das Risiko auf politischer Ebene

Bei Dollar-Anleihen ist Heger angesichts der erwarteten weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank dagegen vorsichtiger. Viele andere Strategen sehen das entspannter. „Natürlich bleiben die absehbare geldpolitische Straffung der US-Notenbank und die Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump Risikofaktoren“, heißt es zum Beispiel bei der Dekabank: „Die Sorge, dass höhere Zinsen zu Kapitalabflüssen aus den Schwellenländern führen, könnte immer wieder auf den Märkten lasten.“ In der Vergangenheit hätten viele Investoren solche Rückschläge aber für Neueinstiege genutzt. „Insofern sind dauerhafte Kapitalabflüsse aus den Emerging Markets auch in Zukunft unwahrscheinlich“, betonen die Deka-Strategen.

Bei den Lokalwährungsanleihen der Staaten findet HSBC-Stratege Heger zum Beispiel Anleihen aus Brasilien interessant. Die Strategen der DZ Bank fürchten dagegen, dass die im Oktober anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien „eine gewisse Belastung“ sein könnten. Im vergangenen Jahr hatten Korruptionsvorwürfe gegen den amtierenden Präsidenten Michel Temer die Märkte nur kurz belastet. Wahlen stehen auch in Mexiko an, und zwar Anfang Juli. Dazu könnten die Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens für Unsicherheit sorgen – aber bei zwischenzeitlich fallenden Kursen auch Kaufgelegenheiten sein.

Gewählt wird auch in Kolumbien. Favorit ist der ehemalige Vizepräsident Vargas Lleras, was für Kontinuität sprechen würde. Nicht nur in Lateinamerika, auch in Russland und Ungarn stehen im nächsten Jahr Wahlen an. In Russland dürfte Wladimir Putin erneut antreten und gewinnen, ist die DZ Bank überzeugt. Gleiches gilt für Ungarn, wo davon auszugehen ist, dass der ungarische Bürgerbund (Fidesz) von Ministerpräsident Viktor Orbán die Wahl für sich entscheiden wird.

Fundamental hat sich die Lage in vielen Schwellenländern verbessert. Brasilien, Russland und Südafrika wachsen zwar nur verhalten, die Volkswirtschaften in Asien entwickeln sich dagegen gut. Insgesamt hat der wirtschaftliche Aufschwung in vielen Schwellenländern an Kraft gewonnen und steht auf einer breiteren Basis, urteilen die Ökonomen der Dekabank. Sie erwarten für die gesamten Emerging Makrets im kommenden Jahr ein Wachstum von rund fünf Prozent – mit Wachstumsraten von 1,7 Prozent in Russland am unteren und 7,4 Prozent in Indien am oberen Ende. Allerdings sei auf der anderen Seite die Verschuldung der Unternehmen in den Schwellenländern deutlich gestiegen. Das ist aus Sicht vieler Strategen ein Risiko – vor allem in China. Positiv werten Ökonomen aber, dass Chinas Präsident Xi Jinping Maßnahmen zur Stärkung der Finanzmarktstabilität intensiviert.

Robust entwickelt sich trotz aller politischen Probleme und der zunehmenden Distanz zur Europäischen Union auch die Wirtschaft der Türkei. Die Beziehungen der Türkei zu den USA hätten sich deutlich verschlechtert, betonen die Strategen der Dekabank. Dabei wurde die Wirtschaft bereits in den vergangenen Jahren immer wieder durch innen- und außenpolitische Unsicherheiten belastet. Die Wirtschaft der Türkei dürfte im nächsten Jahr zwischen vier und fünf Prozent wachsen. Das dürfte nach Ansicht der Dekabank verhindern, dass die Ratingagenturen die Bonität des Landes weiter herabstufen.

Das zeigt: Wer in Schwellenländer investiert, braucht stärkere Nerven als jemand, der sich auf die Industrienationen konzentriert, schlicht weil die politischen Risiken in vielen Emerging Markets größer sind. Wer sich darauf einlässt geht größere Risiken ein – hat angesichts des außerhalb der Emerging Marktes herrschenden Niedrigzinsumfeld aber zumindest die Chance, noch etwas zu verdienen.