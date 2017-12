Stabile Konjunktur

Allen nordischen Ländern gemeinsam ist die derzeit stabile konjunkturelle Lage. In Finnland rechnet die Regierung mit einem Wachstum in diesem Jahr von über drei Prozent. Auch in den kommenden zwei Jahren geht sie von einem stabilen Wachstum aus, das allerdings unter dem von 2017 liegen dürfte. Norwegen und Dänemark blicken ebenfalls positiv in die Zukunft. Die schwedische Wirtschaft brummt, und ein Abflauen ist derzeit nicht zu sehen. Die Zentralbank in Stockholm geht in den kommenden zwei Jahren von einer starken Konjunktur in Schweden aus. Die Inflation dürfte sich nach ihrer Prognose im kommenden Jahr bei rund zwei Prozent einpendeln. In diesem Bereich werde sie auch 2019 und 2020 liegen, urteilt die Bank.

Die schwedische Zentralbank hat kurz vor Weihnachten angekündigt, ihr Wertpapierkaufprogramm nicht über das Jahresende hinaus zu verlängern. Allerdings will sie die quantitative Lockerung der Geldpolitik nicht vollends aufgeben. Denn die Beträge aus auslaufenden Anleihen und die Zinseinnahmen aus bestehenden Verträgen sollen reinvestiert werden. Die Bank muss allerdings angesichts einer auf Hochtouren laufenden Wirtschaft und einer Inflation nahe dem Zielbereich verhindern, dass die Krone zu stark wird. Das würde die exportorientierte Wirtschaft des Landes mit Unternehmen wie Ericsson oder Volvo schwer treffen.

Die schwedische Währung hat gegenüber dem Euro und dem Dollar in den vergangenen drei Monaten deutlich an Wert verloren. Insofern könnte der Schritt der Zentralbank zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein, meinen einige Analysten. Der Fall der Krone begann im Spätherbst, da die Furcht vor einer Korrektur des schwedischen Immobilienmarktes gewachsen war.

2018 wird die Zinspolitik in Schweden im Fokus der Anleger stehen. Zentralbankchef Stefan Ingves kündigte vergangene Woche an, die Minuszinsen von 0,5 Prozent vorerst beizubehalten. Erst „Mitte 2018“ sei mit einer Anhebung des Leitzinses zu rechnen. Analysten glauben allerdings nicht, dass die Zinsanhebungen bereits Mitte kommenden Jahres, sondern vielmehr erst im dritten Quartal 2018 beginnen werden.

Von der Abkehr von negativen Zinsen würden vor allem die nordeuropäischen Banken wie Danske Bank, die norwegische DnB, Nordea, SEB, Swedbank und Handelsbanken profitieren, deren Kursentwicklung die Anleger in diesem Jahr nicht verwöhnt hat. Eines muss bei Anlagen im Norden Europas aber bedacht werden: Außer Finnland nimmt keines der nordischen Länder am Euro teil, insofern besteht immer das Risiko von eventuellen Währungsverlusten.