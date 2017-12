Nur noch ultra-locker statt ultra-ultra-locker?

Es scheint so, als folge auf das starke Jahr des Euros noch ein weiteres. Eine andere Währung könnte der europäischen Gemeinschaftswährung aber die Show stehlen – eine, mit der in den vergangenen Jahren eigentlich niemand gerechnet hat: Der japanische Yen. Die Devisen-Experten von Morgan Stanley rund um ihren Chef-Strategen Hans Redeker gehen sogar noch einen Schritt weiter: Sie rufen für den Yen schon das „Jahr der Stärke“ aus.

Dafür gebe es zwei Gründe: Erstens dürfte das globale Umfeld auch die japanische Wirtschaft anstecken und die Inflation anziehen lassen – und zwar so weit, dass sich die Zentralbank Bank of Japan (BoJ) gewillt sieht, langsam von ihrer aggressiven, ultralockeren Geldpolitik abzurücken. Während die EZB beispielswiese „nur“ Staats- und Unternehmensanleihen kauft, macht die japanische Notenbank auch vor Aktienkäufen nicht halt und hat 2017 begonnen, ihre Zinskurve aktiv zu steuern und beispielsweise den Zehnjahreszinssatz ihrer Staatsanleihen bei null Prozent zu halten.

Rückt sie nun also von dieser straffen Geldpolitik ab, steigen die Zinsen, was wiederum Investitionen in Japan attraktiver macht. Gerade japanische Pensionskassen, die ihr Geld auf der Suche nach mehr Rendite aus dem Land schafften, könnten wieder zunehmend zuhause investieren. „Unserer Ansicht nach ist der Yen eine der am stärksten unterschätzten G10-Währungen“, schreiben die Morgan-Stanley-Analysten und beziehen sich dabei auf die Gruppe der größten Währungen der Welt.

Mit dieser Meinung stehen sie nicht alleine da. Auch Kit Juckes und sein Team von der Société Générale glauben: „Der Yen ist ein schlafender Vulkan, der seit Jahren nicht ausgebrochen ist.“

Die Analysten der Commerzbank bleiben zurückhaltender. Sie sehen den ultralockeren Kurs der Geldpolitik noch nicht enden, räumen aber ein: „Es ist nahezu unmöglich vorherzusagen, ob und wann die Marktstimmung gegen die BoJ (wieder) dreht.“

Fazit: Der Yen ist ein potenzieller Überraschungskandidat. Allerdings birgt das Wort „Überraschung“ auch die Annahme, dass etwas Außergewöhnliches passiert. Genauso gut ist es möglich, dass die Japaner noch länger an ihrer Geldpolitik fest – und damit auch den Yen im Zaum halten. Im Mittelwert bleiben die Analysten aber durchaus optimistisch und rechnen Ende 2018 mit einem Kurs von 112 Yen je US-Dollar. Das entspricht einer Aufwertung von etwa 16 Prozent.