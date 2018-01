Bloß nicht ohne Strategie

Die Gründe sind schnell gefunden, nämlich im konservativen Denken der Deutschen, wenn es um ihr Geld geht. Sie halten Aktien für gefährlich, belegen unzählige Umfragen. Die Schwankungen sind ihnen schlicht zu hoch, auch wenn sie um die Renditechancen wissen. Womit wir bei einem weiteren großen Problem wären: den Emotionen. Angst oder gar Panik sind ebenso kein guter Ratgeber bei der Geldanlage wie Gier oder Herdentrieb. Wer sich von seinen Gefühlen leiten lässt, macht unweigerlich Fehler.

Packt den Anleger die Angst, kündigt er vielleicht seinen Fonds-Sparplan auf, obwohl der doch eigentlich langfristig gedacht war, für die Altersvorsorge oder den Vermögensaufbau. Packt ihn der Herdentrieb oder die Gier, schichtet er vielleicht völlig unüberlegt um. Immer auf die größten Gewinner setzen, überall dabei sein, wo das dickste Kursplus eingefahren wird – auch wenn die Party vielleicht schon vorbei ist.

Womit wir beim nächsten Fehler wären, den Anleger 2017, aber auch in den Jahren zuvor begangen haben und im neuen Jahr unbedingt vermeiden sollten: Investieren ohne Strategie. Das tun nämlich leider die meisten, wie Depotanalysen immer wieder zeigen.

Die guten Vorsätzen für 2018 sollten also sein: Kümmern Sie sich um Ihr Geld, investieren Sie es zumindest zu einem Teil an der Börse. Ein Sparplan ist ein guter Einstieg, damit legen Sie regelmäßig – ob nun monatlich oder quartalsweise – einen fixen Betrag an der Börse an. Steigen die Kurse, kaufen Sie automatisch weniger Anteile. Fallen Sie, gibt es mehr Anteile an den Fonds oder ETFs.

Ein solcher Fonds-Sparplan lohnt sich, wie die Statistik des Fondsverbands BVI zeigt. Wer zehn Jahre lang monatlich 100 Euro in einen global anlegenden Aktienfonds investiert hat, erzielte eine Rendite von 7,5 Prozent pro Jahr – aus 12.000 Euro wurden so 17.705 Euro.

Deutsche Aktien brachten sogar einen noch höheren Wertzuwachs: Bei einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 9,3 Prozent wurden aus 12.000 Euro stolze 19.431 Euro. Das klingt noch besser, trotzdem sollen Anleger nicht ausschließlich auf deutsche Werte setzen. Damit wäre das Risiko schlichtweg nicht breit genug gestreut. Eine vernünftige Strategie setzt auf Risikostreuung – über mehrere Assetklassen, und auf jeden Fall auch über mehrere Länder, am besten global.

Deshalb der eindringliche Appell: Starten Sie auf keinen Fall ohne Plan. Dazu gehört, dass Sie sich über Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikotragfähigkeit und Ihre Ziele Gedanken machen. So können Sie Ihre Aktienquote festlegen. Und an die sollten Sie sich bitte auch halten. Nicht täglich, aber jährlich oder zweijährlich sollten Sie die Strategie überprüfen und durch Käufe und Verkäufe nachjustieren. Experten nennen das Rebalancing. Überlegen Sie sich auch, wie Sie in welcher Situation reagieren wollen. So schaffen Sie es hoffentlich auch, emotionale Fallstricke zu überwinden.

In diesem Sinne: Ein gutes neues Jahr und viel Erfolg mit Ihrer Geldanlage!