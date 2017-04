Ist der Euro in Gefahr? „Dass eine Abschaffung des Euros überhaupt erwogen wird, finde ich erschreckend“, sagt Portfoliomanager Garland Hansmann. (Foto: Imago)

FrankfurtEs sieht aus, als ginge alles nochmal gut. In den Niederlanden ist der Euro als Währung nicht mehr in Gefahr, nachdem der rechtspopulistische Geert Wilders mit seiner Partei PVV überraschend wenige Stimmen geholt hat. Auch in Frankreich rutscht Marine Le Pen, die Wilders den Euro abschaffen will, in den Umfragen für die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen am 7. Mai weiter zurück. Die Märkte haben sich ebenfalls wieder beruhigt, die Risikoprämien von französischen Anleihen sind zuletzt gesunken. Auch Garland Hansmann, Portfoliomanager für Unternehmensanleihen beim Fondshaus Investec Asset Management, setzt darauf, dass Le Pen in Frankreich nicht das Rennen macht. Dennoch haben ihn die vergangenen Monate alarmiert.

„Dass eine Abschaffung des Euros überhaupt erwogen wird, finde ich erschreckend“, sagt der Portfoliomanager. Ein Thema wäre dies zudem ja nicht nur bei den extremen Rechts- und auch Linksparteien in Frankreich, in Italien, den Niederlanden und in Deutschland. „Selbst ich höre mitunter bei Gesprächen mit Investoren die Aussage, dass es in drei Jahren den Euro wohl nicht mehr geben wird.“ Hansmann versteht nicht, „wie man das so locker sagen kann, denn das wäre gesellschaftlich und portfoliotechnisch eine absolute Katastrophe – gerade für Deutschland und für deutsche Anleger“.

Wenn tatsächlich alle Euro-Länder zu ihren nationalen Währungen zurückkehren würden, dann würde wohl eine neue D-Mark gegenüber vielen Währungen aufwerten, und das zum Teil massiv, erklärt der 44-Jährige. „Das allein bedeutet, dass die Portfolios von vielen institutionellen Investoren auf einen Schlag weniger wert wären.“ Manche Banken, Versicherer und Pensionskassen könnte das so hart treffen, dass sie in existenzielle Schwierigkeiten geraten würden und mit Hilfe des Staates gerettet werden müssten, malt Hansmann ein erschreckendes Bild.

Vita Der Fondsmanager Garland Hansmann (44) startete seine Karriere 1992 bei der Dresdner Bank in Köln und Frankfurt, zuletzt als Junior Portfolio Manager für Währungen. Danach wechselte er zu Delbrück Asset Management in Frankfurt und managte Portfolios für Renten und Unternehmensanleihen. Von 2001 bis 2007 war er Portfoliomanager bei Credit Suisse Asset Management, zunächst für Unternehmensanleihen guter Bonität mit Investment-Grade-Rating, später auch für höher verzinsliche Non-Investment-Grade Unternehmensanleihen. Zudem leitete er das Research für Unternehmensanleihen („Credits“). 2003 ging er für die Credit Suisse nach London. 2007 wechselte er zum Finanzinvestor Intermediate Capital Group in London und leitete dort den Bereich „High Yield“ für Anleihen und Kredite von Unternehmen schwächerer Bonität. Seit 2015 ist der Diplom-Betriebswirt, der in Neu Delhi geboren wurde und an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt studierte, bei Inestec Asset Management. Dort managt er Fonds für High-Yield und Investment-Grade-Anleihen, für Kredite sowie Multi Asset Credit Fonds.

Das Fondshaus Investec Asset Management wurde 1991 in Südafrika gegründet und verwaltet inzwischen als globaler Vermögensverwalter mehr als 100 Milliarden Euro in Aktien, Anleihen, Mulit Asset Fonds und Alternativen Anlagen. Dabei investiert Investec Asset Management gleichermaßen in Industrienationen und Schwellenländern. Kunden sind Pensionsfonds, Zentralbanken, Staatsfonds, Versicherungsunternehmen, Stiftungen, Finanzberater und Privatanleger. Investec Asset Management gehört zum Banken- und Vermögensverwalter Investec Group, der an den Börsen in London und Johannesburg gelistet ist.

Zudem funktioniere der gesamte Kapitalmarkt heute nur so effektiv und effizient, weil es die Währungsunion gebe. „Bei einer Rückkehr zu nationalen Währungen würden die Investoren auch wieder vorwiegend national investieren.“ Die Folge für Unternehmen: „Sie hätten einen schwierigeren Zugang zu frischem Geld.“ Grund dafür sei, dass sich die großen Unternehmen heute viel internationaler refinanzieren und häufig einzelne Anleihen in Milliardenhöhe platzieren. Wenn deutsche Unternehmen sich vorwiegend bei deutschen Investoren Geld leihen müssten, würde dies – wenn überhaupt – nur zu deutlich höheren Zinsen funktionieren, meint Hansmann: „Letztlich käme dies einer Leitzinserhöhung um mehrere Prozentpunkte auf einen Schlag gleich.“