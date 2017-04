Preis von Schuldscheinen geht zurück

In der aktuellen Pipeline von elf geplanten Transaktionen befindet sich nur eine mit einem deutschen Emittenten, ein 100 Millionen Euro Schuldschein von der Hirschvogel Holding GmbH, die laut Bedingungen am 3. Mai abgeschlossen werden soll. Der deutsche Maschinenbauer Kion Group und die Volkswagen Financial Services bewarben beide ihre Schuldscheintransaktionen bei Investorentreffen in Hongkong. Kion verdoppelte das geplante Volumen beinahe auf 958 Millionen Euro, während Volkswagen gar eine Verdreifachung des ursprünglich geplanten Betrags von 300 Millionen Euro gelang.

Die Unternehmen sammeln dabei nicht nur mehr Kapital ein. Sie müssen dafür auch weniger Zinsen bezahlen. Der durchschnittliche Preis für einen Schuldschein ging gegenüber dem vorherigen Quartal um 18 Prozent zurück, zeigen Daten von Bloomberg.

Deutsche Emittenten haben 2017 im Schnitt 82,5 Basispunkte für eine fünfjährige Emission und 102,1 Basispunkte für eine siebenjährige Tranche bezahlt, während nicht-deutsche Emittenten 129,1 bzw. 152,1 Basispunkte für die gleichen Laufzeiten entrichten mussten, zeigen Daten von Bloomberg.

Ein Großteil der Nachfrage unter den Investoren basiert auf der Wahrnehmung eines niedrigen Risikos, denn bisher sind in den vergangenen drei Jahren lediglich drei Schuldscheine ausgefallen oder restrukturiert worden, sagt Sebastian Zank von der Berliner Ratingagentur Scope.

„Auf Grund der durchschnittlich sehr hohen Kreditqualität sollte die Ausfallrate auf Sicht der nächsten paar Jahre niedrig bleiben“, sagt Zank. Dennoch weist er darauf hin, dass der Markt noch immer in einer frühen Entwicklungsphase ist und Ausfälle steigen könnten. „Wir haben noch keinen vollen Kreditzyklus mit allen neuen Emittenten erlebt, die den Markt in den Jahren 2014-2017 betreten haben“, sagt Zank.

Die Nachfrage wird die Dynamik vermutlich für den Moment beibehalten, glaubt Stefan Scherff von der Commerzbank in Frankfurt. Elf Transaktionen laufen derzeit mit einem Gesamtvolumen von elf Milliarde Euro, zeigen Bloomberg-Daten. „Ich erwarte derzeit keine Verlangsamung“, sagt Scherff.