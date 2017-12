Das Traumszenario eines jeden Anlegers gibt es nicht

Ähnlich optimistisch ist Uwe Zimmer gestimmt. Er erwartet, dass der Dax im nächsten Jahr 14.000 bis 15.000 Punkte erreichen könnte. Im zweiten Halbjahr dürften die Risiken wieder steigen, begründet aus der zunehmenden Aufhebung der monetären Expansionspolitik. „Insbesondere Aktieninvestoren sollten mit Absicherungsstrategien vorbereitet sein“, rät Zimmer. Wer schließt aus, dass auf neun Jahre Hausse nicht noch ein zehntes folgt? „Bullenmärkte können auch säkular ausgeprägt sein“, sagt der Börsenexperte. „Es gab schon Phasen, in denen sie bis zu 20 Jahre gelaufen sind – dementsprechend wären wir erst bei der Hälfte einer Hausse angekommen.“

Entsprechend positiv sind die Aussichten für die Aktien im Jahr 2018. Die 32 Börsenexperten von in- und ausländischen Banken, die das Handelsblatt befragt hat, erwarten weiter steigende Kurse. Der Dax könnte demnach auf mehr als 14.000 Punkte steigen. „Solange die Zinsen real negativ bleiben, ist es klüger, nach Anlage suchendes Geld weiterhin in Aktien zu investieren“, sagt Fondsmanager Bruns. „Obendrein sind die meisten Anlegergruppen deutlich unterinvestiert in Aktien. Für deutsche Investoren gilt das in besonderem Maße.“

Das stimmt. Nur acht Prozent des Geldvermögens der Bundesbürger steckt in Aktien oder Aktienfonds, zeigen die Zahlen des Deutschen Aktieninstituts. Nur neun Millionen Deutsche besitzen Aktien oder investieren in entsprechende Fonds. Damit sind wir alles andere als ein Volk von Aktionären. Die Gründe sind schnell gefunden: Die Deutschen sind extrem konservativ, wenn es um ihr Geld geht. Sie halten Aktien für gefährlich, belegen unzählige Umfragen. Die Schwankungen sind ihnen schlicht zu hoch, auch wenn sie um die Renditechancen wissen.

Nach einem Börsenjahr ohne nennenswerte Schwankungen dürfte die Volatilität im kommenden Jahr an die Märkte zurückkehren. Wann, weiß niemand. Korrekturen oder gar Crashs kündigen sich bekanntlich nicht an. „Wenn es so weit ist, reicht der kleinste Anlass“, warnt Otte. „Verschwenden Sie keine Zeit, darüber nachzudenken.“ Das gilt erst recht für den optimalen Zeitpunkt für Käufe. „Wirklich richtige Zeitpunkte sind nur dann, wenn die Panik maximal ist, also von Herbst 2007 bis Frühjahr 2008“, so der Börsenprofessor. „Ansonsten ist es besser, sich auf einzelne Kaufgelegenheiten zu konzentrieren und kein Markttiming zu betreiben.“ Das sieht Uwe Zimmer genauso. Vor allem bei langfristigen Investments gebe es keinen richtigen Zeitpunkt.

Natürlich ist es das Traumszenario jedes Anlegers, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. „Diese Momente zuverlässig und auf Dauer zu erkennen ist allerdings offensichtlich nicht so einfach möglich – sonst würde sich jeder Anleger an der Börse eine goldene Nase verdienen“, sagt Ginmon-Geschäftsführer Reiner. Sicherlich kann man überprüfen, ob Kurse verhältnismäßig günstiger sind als in vorherigen Monaten. „Wer aber zu lange wartet, läuft Gefahr, seine Chance zu verpassen und viel Rendite liegen gelassen zu haben.“ Die richtige Antwort auf die Frage nach dem richtigen Kaufzeitpunkt lautet deshalb: Je früher, desto besser. „Letztendlich liegen die Vorteile vor allem in einer langfristigen Geldanlage, denn es zeigt sich, dass die dynamischen Aufwärtsbewegungen langfristig eindeutig dominieren“, so Reiner.

Anlegern, die aus Sorge vor unmittelbaren Kurskorrekturen nicht auf einen Schlag in den Markt einsteigen möchten, empfiehlt er die „Zehner-Regel“ zur Ausnutzung des sogenannten Cost-Average-Effekts. Man nehme den insgesamt zu investierenden Betrag, dividiere ihn durch zehn und investiere ihn über zehn Monate verteilt in gleichen Anteilen, am besten stets am ersten Handelstag zum Monatsanfang. Nach diesem Muster, nur eben sehr langfristig Monat für Monat, funktioniert auch Fonds- und ETF-Sparen. Auch hierbei versuchen Anleger gar nicht erst, den perfekten Zeitpunkt zum Kauf zu finden, sondern investieren regelmäßig einen festen Betrag.

Egal, ob es an der Börse auf- oder abwärtsgeht: Wie erfolgreich diese Strategie vor allem langfristig ist, zeigen die Zahlen des Fondsverbands BVI. Wer über zehn Jahre monatlich einen fixen Betrag in global investierende Aktienfonds steckte, erzielte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,5 Prozent. Aus 12.000 Euro, also einer monatlichen Sparrate von 100 Euro, wurden so 17.705 Euro. Angesichts solcher Zahlen können Anlegern zwischenzeitliche Baissen relativ egal sein – egal, wie lange sie andauern.