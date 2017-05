Einzelhändler mögen keine Münzen.

Einzelhändlern sind vor allem die vielen Münzen ein Dorn im Auge: Gerade bei Ein-Cent- und Zwei-Cent-Stücken ist das Handling für den Handel umständlich und teuer. Die Deutschen lieben dennoch ihr Bargeld. Selbst das ständige Laufen zum Geldautomat macht ihnen nichts aus. 90 Prozent der Deutschen tragen „fast immer“ oder „häufig“ Bargeld bei sich, sagt die Studie der ING-DiBa.

In ganz Europa verlassen 79 Prozent der Menschen nie das Haus ohne Bargeld in der Tasche. Etwa 63 Euro tragen die Deutschen im Durchschnitt in ihren Geldbeuteln spazieren, europaweit sind es nur 52 Euro. Doch in ganz Europa wird weiterhin gerne mit Bargeld bezahlt: Besonders kleine Beträge begleichen die Verbraucher hauptsächlich in bar. Wer Münzen und Scheine nutzt, bezahlt im Durchschnitt 14,21 Euro. Bei Beträgen zwischen 40 und 50 Euro zücken viele Kunden die EC-Karte, und erst ab 60 Euro kommt in der Regel die Kreditkarte ins Spiel, fand das EHI Retail Institute heraus.

Deutsche Konsumenten sind sich nicht ganz einig, wie in Zukunft an der Kasse bezahlt werden soll. So sagen zwar 84 Prozent, dass für sie ein Leben ohne Bargeld nicht in Frage kommt. Doch 30 Prozent der Deutschen würden sich bei Wahlmöglichkeit nur für das bargeldlose Bezahlen entscheiden. Dennoch steigt die bargeldlose Nutzung und Branchenexperten schätzen, dass 2018 die EC-Karte das Bargeld als beliebtestes Zahlungsmittel ablösen wird.

Doch die Deutschen sind veränderungsscheu und sehen sich in Themen wie Datenschutz und Sicherheit vom bargeldlosen Bezahlen noch nicht überzeugt. „Es fehlen schlagkräftige Alternativen für Kunden, die noch dazu flächendeckend im Einzelhandel eingesetzt werden können“, sagen die Experten des EHI. Die Sicherheitswahrnehmung des bargeldlosen Bezahlens muss sich ändern: Solange bleiben die Deutschen beim Bargeld und fühlen sich wohler mit Scheinen und Münzen im Portemonnaie.